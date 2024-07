Insufficienza respiratoria: sintomi e cosa fare

Si verifica quando le richieste metaboliche (di ossigeno) superano ciò che il sistema cardiopolmonare può fornire. Spesso deriva da un'ipoperfusione dei muscoli respiratori , come nei pazienti in shock cardiogeno o ipovolemico. I pazienti in shock, spesso, sperimentano distress respiratorio a causa di edema polmonare. Anche l' acidosi lattica e l' anemia possono provocarla. Tuttavia, i tipi 1 e 2 sono i più ampiamente riconosciuti.

Ipossiemia (PaO2 <8kPa o normale) con ipercapnia (PaCO2 >6,0kPa). E' causata da una ventilazione alveolare inadeguata; sono coinvolti sia l'ossigeno che l'anidride carbonica. Definito come: accumulo di livelli di anidride carbonica (PaCO2) generato dal corpo ma che non può essere eliminato.

La valutazione dell' emogasanalisi arteriosa (ABG) è considerata il test diagnostico standard di riferimento per stabilire una diagnosi di insufficienza respiratoria. Questo perché può misurare i livelli di ossigeno nel sangue (PaO2), compromessi in tutti i casi di insufficienza respiratoria.

L'insufficienza respiratoria può essere diagnosticata solo da un medico. Tuttavia, qualora non fosse la prima volta, le persone sono in grado di riconoscere l'evidente difficoltà e allertare i soccorsi o recarsi in ospedale.

Cosa fare

Se possibile, è necessario il trattamento della causa scatenante l'insufficienza respiratoria.

Può comportare terapie farmacologiche come broncodilatatori (per le malattie delle vie aeree), antibiotici (per le infezioni), glucocorticoidi (per numerose cause), diuretici (per l'edema polmonare).

L'insufficienza respiratoria derivante da un sovradosaggio di oppioidi può essere trattata con l'antidoto naloxone. Al contrario, la maggior parte dei casi di overdose da benzodiazepine non beneficia dell'antidoto specifico, il flumazenil.

La terapia respiratoria o fisioterapia respiratoria può essere utile in alcuni casi di insufficienza respiratoria.

L'insufficienza respiratoria di tipo 1 può richiedere l'ossigenoterapia per raggiungere un'adeguata saturazione di ossigeno. La mancanza di risposta all'ossigeno può indicare la necessità di altre soluzioni, come la heated humidified high-flow therapy, la ventilazione meccanica a pressione positiva continua o CPAP o, se grave, l'intubazione endotracheale e la ventilazione meccanica.

L'insufficienza respiratoria di tipo 2, spesso, richiede la ventilazione non invasiva (NIV), a meno che la terapia medica non possa migliorare la situazione. Talvolta, può essere necessaria la ventilazione meccanica, se la NIV fallisce. Gli stimolanti respiratori come il doxapram sono usati raramente.

Esistono prove poco certe che, nei pazienti con insufficienza respiratoria identificata prima dell'arrivo in ospedale, la pressione positiva continua delle vie aeree possa essere utile, se avviata prima del trasporto in ospedale.

