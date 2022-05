Introduzione Le vacanze rappresentano un periodo di pausa dai ritmi che si seguono nel resto dell'anno e dalle preoccupazioni quotidiane: un momento di relax, benessere e recupero di energie. Tuttavia, non bisogna mai abbassare la guardia: infatti, durante le ferie si può incappare in diverse problematiche che rischiano di rovinare un momento che dovrebbe essere piacevole e riservare solo benessere. Ecco le principali insidie da vacanza e i consigli per affrontarle.

Occhi rossi Vento, granelli di sabbia e/o di polvere, salsedine, esposizione al sole: in estate sono diversi i motivi per cui gli occhi possono arrossarsi e lacrimare, talvolta causando anche dolore e bruciore. In alcuni casi, subentra una vera e propria congiuntivite, ossia un'infiammazione della congiuntiva. Come intervenire

Anche se la tentazione è forte, resistere: non bisogna mai sfregarsi gli occhi con le dita, poichè le mani potrebbero essere sporche e portare quindi germi o batteri all'interno dell'occhio, che rischiano di peggiorare la situazione. Non solo: se è finita della sabbia o della polvere nell'occhio, sfregandosi, si potrebbe graffiare la cornea. L'ideale è tappare l'occhio dolente con una mano per tenerlo chiuso e poi lavarlo appena possibile con un getto di acqua corrente fresca, meglio ancora con una soluzione fisiologica o un collirio apposito, anche a base di sostanze naturali. Se il disturbo non passa nel giro di poco o se il dolore è insopportarbile, meglio rivolgersi a un oculista o andare in pronto soccorso.

Infezioni intime Fra le insidie da vacanza non si possono non citare le infezioni intime: infatti, fattori tipicamente estivi, come il cambio di alimentazione, il caldo eccessivo, il contatto fra sabbia e genitali, la salsedine, i costumi umidi, aumentano il rischio di irritazioni ai genitali. Fra i sintomi possono esserci bruciore, fastidio, dolore e arrossamento della zona, perdite anche maleodoranti, prurito. Come intervenire

Per mitigare i fastidi è possibile fare bagni con acqua fresca e sostanze calmanti, come la camomilla. Ottimi pure i gel e creme a base di sostanze lenitive e disinfiammanti, come la calendula, l'aloe vera, l'hamamelis. Bisogna intervenire anche sulle cause, per esempio ricordandosi di cambiare il costume bagnato, seguendo una dieta equilibrata, evitando di sedersi nella sabbia. Se il problema persiste nonostante tutto o se i sintomi sono molto fastidiosi meglio rivolgersi al ginecologo.



Ferite Mentre si passeggia sugli scogli o magari si fanno escursioni in montagna non è raro procurarsi tagli e ferite, con arrossamento e irritazione della pelle e fuoriuscite più o meno abbondanti di sangue. Bisogna fare attenzione perchè, in alcuni casi, potrebbe subentrare un'infezione. Come intervenire

L'ideale è sciacquare la ferita sotto l'acqua corrente e disinfettarla. Poi, se serve, applicare un cerotto. Se il taglio è profondo può essere necessario l'intervento del medico.

Slogature e distorsioni Durante le vacanze aumentano le probabilità di compiere movimenti bruschi o scorretti e di sviluppare quindi problematiche muscolo scheletriche, come slogature, distorsioni, contusioni, contratture. Per esempio, ciò può succedere mentre si cammina in montagna, si corre sulla spiaggia, si fa beach volley, si pratica attività fisica. Come intervenire

Spesso, è utile applicare una borsa del ghiaccio. Il freddo, infatti, ha funzione emostatica (riduce cioè l'afflusso di sangue e liquidi, e quindi anche il gonfiore) e un'azione antidolorifica. In molti casi, è bene immobilizzare la parte dolorante e stare a riposo. Possono essere utili (ma dipende dalla situazione) anche i bendaggi compressivi, che limitano la tumefazione e stabilizzano l'articolazione, senza però ostacolare la circolazione. Se la zona da comprimere presenta una lesione (per esempio una ferita), questa dovrà essere prima medicata.