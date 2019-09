Il tempo di protrombina, espresso come INR (International Normalized Ratio), è molto importante per il monitoraggio dei pazienti in terapia con anticoagulanti orali. In condizioni normali, cioè in assenza di particolari problematiche di salute, il valore ottimale dell'International Normalized Ratio è compreso tra 0,9 ed 1,3.

Tuttavia, in base alle caratteristiche del paziente e alle necessità terapeutiche, il medico può stabilire valori ottimali di INR superiori; per esempio, in caso di fibrillazione atriale o nella prevenzione della trombosi venosa, l'INR ideale è compreso tra 2,0 e 3,0, mentre nei pazienti portatori di protesi valvolare meccanica l'INR adeguato è lievemente più alto, ossia tra 2,5 e 3,5.

NOTA BENE: l'intervallo di riferimento dell'esame può cambiare in funzione di età, sesso e strumentazione in uso nel laboratorio analisi. Per questo motivo, è preferibile consultare i range riportati direttamente sul referto. Occorre ricordare, inoltre, che i risultati delle analisi devono essere valutati nell'insieme dal medico di base che conosce il quadro anamnestico del proprio paziente.