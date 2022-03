Inquinamento Radioattivo: Cos'è e Rischi per la Salute

Che cos'è l'Inquinamento Radioattivo? L'inquinamento radioattivo rappresenta una forma d'inquinamento ambientale che si caratterizza per la presenza di radionuclidi, ossia di nuclidi instabili che decadendo emettono energia in forma di radiazioni, capaci di contaminare l'ambiente circostante. Shutterstock Le radiazioni così generate possono inquinare l'aria, il suolo e l'acqua, entrare in contatto con la vegetazione e gli animali e contaminare gli alimenti destinati al consumo umano e non solo. Le origini dell'inquinamento radioattivo possono essere diverse a seconda della fonte che dà origine alla contaminazione: tale fonte può essere naturale oppure artificiale e derivare da attività umane. In quest'ultimo caso, l'inquinamento radioattivo può essere accidentale (incidenti) o voluto ed intenzionale (azioni volontarie che prevedono il rilascio nell'ambiente di radionuclidi). In quest'articolo ci si occuperà principalmente dell'inquinamento radioattivo prodotto da attività antropiche.

Cause Cosa Causa l'Inquinamento Radioattivo? Come accennato, le cause che portano all'inquinamento radioattivo possono essere diverse. Nel tentativo di fare una macroclassificazione si potrebbe affermare che l'inquinamento radioattivo artificiale può essere provocato da: Attività civili ed industriali , comprendenti: Centrali nucleari per la produzione di energia; Deposito e stoccaggio di scorie radioattive derivanti da attività industriali; Riprocessamento o ritrattamento di combustibili nucleari esauriti; Estrazione di materiale radioattivo (ad esempio, estrazione di materiale utilizzato per produrre energia nelle sopra citate centrali nucleari); Ecc.

, comprendenti: Attività militari che includono, ad esempio: Test nucleari; Utilizzo di armi nucleari (come la bomba atomica); Residuati bellici contenenti materiale radioattivo; Mezzi alimentati con reattori nucleari (ad esempio, sottomarini nucleari).

che includono, ad esempio: In caso di incidente o fuga radioattiva (sia in ambito civile e industriale che in ambito militare), così come in caso di operazione programmata e intenzionale che prevede il coinvolgimento di materiale radioattivo, l'ambiente circostante viene contaminato da quest'ultimo che, rilasciando radiazioni, determina inquinamento esponendo a conseguenze per la salute.

Materiale Radioattivo Quali sono i Materiali Radioattivi che possono causare Inquinamento? Fra gli elementi radioattivi che possono originare questo tipo di inquinamento, ricordiamo: Lo iodio-131;

Il cesio-137;

Lo stronzio-90;

L'uranio-235 e l'uranio-238;

Il trizio;

Il plutonio-239. Lo sapevi che… Lo iodio-131 viene utilizzato anche in campo medico, sia per fini diagnostici che per fini terapeutici (ad esempio, nell'ambito del trattamento di alcune forme di ipertiroidismo).

Contaminazione Radioattiva Tipologie di Contaminazione da Radiazioni Come già detto, i materiali radioattivi rilasciati nell'ambiente (indipendentemente da causa e motivazioni) possono contaminare tutto ciò che incontrano: suolo, acqua, aria, coltivazioni, animali, lo stesso uomo e perfino edifici, strade, superfici. A questo proposito è possibile distinguere due tipologie di contaminazione: interna ed esterna. Si parla di contaminazione esterna quando il materiale radioattivo - generalmente in forma di polvere o liquido - entra in contatto con pelle, capelli o indumenti di una persona; quindi, quando il contatto avviene esternamente al corpo. Gli individui contaminati esternamente, scrollandosi i vestiti o entrando in contatto con superfici, oggetti, animali o altre persone possono causarne la contaminazione. Si parla di contaminazione interna, invece, quando il materiale radioattivo entra nel corpo attraverso vie come l'inalazione, l'ingestione (ad esempio, assunzione di alimenti contaminati), l'assorbimento cutaneo o l'ingresso tramite lesioni o ferite aperte. Il materiale radioattivo che entra nell'organismo può quindi depositarsi in determinati organi, dove può causare danni di varia entità, oppure possono essere escreti attraverso il sudore, le urine o le feci. I fluidi corporei di persone esposte a contaminazione interna, pertanto, possono essi stessi rappresentare una fonte di contaminazione per l'ambiente e gli esseri viventi circostanti o che vi entrano in contatto diretto.