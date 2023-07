Inguine arrossato e irritato: cause e rimedi

L' inguine arrossato è un disturbo assai comune, che si accentua durante la stagione estiva o in particolari circostanze come allenamento o una micosi, che può provocare disagio e irritazione. Le cause dell'insorgenza di tale fastidio sono molteplici e, per trovare una cura efficace, occorre comprendere l'origine di tale condizione.

Inguine arrossato e irritato: cause

Le cause dell'inguine irritato e arrossato sono diverse. Una tra le più comuni è l'irritazione da sfregamento della pelle in quella zona. Ciò si verifica durante l'attività fisica intensa, come il jogging o il ciclismo, indossando indumenti troppo aderenti o ruvidi che sfregano costantemente sulla pelle, creando una sorta di abrasione e di attrito.

Un'altra causa comune di inguine arrossato è la micosi, ossia un'infezione fungina, conosciuta anche come tinea cruris, "fungo dell'inguine" o "tigna" che può svilupparsi in ambienti caldi e umidi, che favoriscono la crescita come appunto la zona inguinale. I sintomi sono: arrossamento, prurito, bruciore e desquamazione della pelle.

Anche l'irritazione da prodotti chimici come detersivi per bucato, saponi aggressivi o prodotti per l'igiene intima, possono contribuire ad arrossare ed irritare l'inguine. La dermatite da contatto, invece, è una reazione allergica della pelle a sostanze irritanti o allergeni come cinture, bottoni o zip, ma anche tessuti. Allo stesso modo l'eczema, che si manifesta con arrossamento, prurito, vesciche e desquamazione, può causare irritazione alla zona inguinale che si ripresenta ciclicamente, essendo un disturbo cronico.

Se l'inguine è arrossato ma sono presenti anche dolore, gonfiore e secrezione di pus, potrebbe essere presente un'infezione batterica, causata da lesioni, abrasioni o follicoliti. In questi casi, è importante consultare un medico per diagnosi precisa e trattamento adatto.