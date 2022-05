Influenza Suina: Cos’è l’Influenza A/H1N1? Come si prende?

Nella maggior parte dei casi, il quadro sintomatologico dell'influenza suina comprende febbre , sonnolenza , mancanza di appetito , debolezza e tosse . Tuttavia, come per l'influenza classica, sono possibili complicazioni gravi, quali la polmonite .

Cause e Fattori di Rischio

Influenza Suina: quali sono le cause?

L'influenza suina è causata da virus dell'influenza suina A, appartenenti al genere Orthomyxovirus; rilevanti per la salute umana sono, in particolare, i ceppi H1N1 e H3N2.

Il virus dell'influenza A/H1N1 è stato pandemico nel 2009, mentre H3N2 è stato rilevato per la prima volta nell'uomo a luglio 2011: da allora, le infezioni sporadiche hanno continuato ad essere rilevate.

Shutterstock

I virus dell'influenza suina possono circolare tra i suini durante tutto l'anno e causano regolarmente epidemie in questi animali, ma la maggior parte dei focolai si verifica durante il tardo autunno e nei mesi invernali, in modo simile ai focolai dell'influenza stagionale negli esseri umani. Negli animali, i virus dell'influenza suina causano alti livelli di malattia, ma provoca pochi decessi.

Alcuni virus influenzali di tipo A sono zoonotici, nel senso che possono infettare gli esseri umani e causare influenza suina. Quest'evenienza non è comune, ma possibile. Più comunemente, le infezioni umane si verificano in persone esposte direttamente ai suini infetti (per esempio, in chi lavora nelle fattorie o allevamenti). Inoltre, si sono verificati casi di diffusione da persona a persona limitata (non prolungata e non comunitaria).

Qual è l’origine dell’Influenza Suina?

Quando virus influenzali di differenti specie animali infettano contemporaneamente i suini (coinfezione), gli agenti virali possono andare incontro a fenomeni di "ricombinazione" del materiale genetico, facendo emergere nuovi virus che sono un mix di virus umani/aviari/suini.

Nel corso degli anni, sono emerse diverse varianti di virus influenzali suini; al momento, nei maiali sono stati identificati 4 sottotipi principali di virus influenzali di tipo A: H1N1, H1N2, H3N2 e H3N1.

L'influenza suina è stata oggetto di particolare interesse fin dalla sua prima descrizione nel 1918. Nella tarda estate di quell'anno, negli allevamenti suini del centro-nord degli Stati Uniti, si manifestò infatti una "nuova malattia", clinicamente molto simile all'influenza umana, che nello stesso anno comparve in forma pandemica provocando circa 20 milioni di morti in tutto il Mondo. Di fatto, è probabile che la malattia fosse presente nei suini prima di questa data, ma che non fosse stata ancora notata e descritta. Il dr. J.S. Koen, ispettore del servizio di controllo per la peste suina dell'Ufficio delle industrie animali del Dipartimento dell'Agricoltura, fu il primo ad affermare, nel 1922, che la patologia era diversa da tutte quelle osservate in precedenza; egli fu colpito, in particolare, dalla coincidenza con l'epidemia nell'uomo e dalla sovrapponibilità tra i sintomi umani e quelli suini. Si convinse così che non si trattava di due malattie e fu il primo ad usare la denominazione "influenza" (flu) anche nel suino, concludendo che i maiali erano stati infettati dall'uomo, probabilmente dagli allevatori o dai veterinari operanti in quell'area. I diversi aspetti della malattia, come decorso, sintomi e lesioni, furono accuratamente descritti nel decennio successivo, ma solo nel 1930 Shope isolò ed identificò il virus responsabile; egli si occupò dell'argomento per 25 anni.

In ogni caso, dal 1918 ad oggi, le caratteristiche dell'infezione e dell'influenza suina nella parte centro-settentrionale degli Stati Uniti non sono cambiate: gli agenti che la causano sono alcuni virus influenzali del tipo A, diversi tra loro per alcune caratteristiche.