Una volta contratta l'infezione, gli adulti possono infettare altre persone per un periodo di circa 5 giorni dalla comparsa dei sintomi, mentre i bambini sono contagiosi per circa 7 giorni dall'inizio delle manifestazioni.

Sintomi Influenza Suina

L'influenza suina (influenza A/H1N1) viene definita un'affezione respiratoria acuta ad esordio brusco e improvviso.

Quali sono i sintomi dell’Influenza Suina?

Le manifestazioni dell'influenza H1N1 (influenza suina) sono simili a quelle dell'influenza stagionale. I pazienti presentano sintomi di malattia respiratoria acuta, inclusi almeno 2 dei seguenti:

Oltre a questi sintomi influenzali, è possibile la comparsa di:

A volte, sono presenti nausea e diarrea.

Influenza Suina: Sintomi nei bambini

I bambini più piccoli non sono in grado di descrivere la sintomatologia generale, che in loro si può invece manifestare con irritabilità, pianto, mancanza di appetito. Nel lattante, l'influenza è spesso accompagnata da vomito e diarrea, e solo eccezionalmente da febbre. Febbre molto alta, occhi arrossati, congiuntivite, laringotracheite e bronchite sono caratteristici dell'influenza nei bambini in età prescolare (1-5 anni).

Nei bambini, i segni di una malattia grave comprendono apnea, tachipnea, dispnea, cianosi, disidratazione, stato mentale alterato ed estrema irritabilità.

Influenza Suina: Sintomi negli anziani

Negli anziani, la sintomatologia dell'influenza suina può avere caratteristiche diverse, data la presenza di altre malattie intercorrenti, la debole risposta immunitaria e la diversa percezione del dolore. In essi, però, l'abitudine a vaccinarsi contribuisce ad attenuare la gravità dei sintomi che possono essere subdoli, con febbre non elevata, incapacità a mantenere la postura, sonnolenza, incoordinazione motoria e incontinenza di urine e feci. Le altre malattie compresenti nell'anziano possono peggiorare il quadro clinico, e determinare scompenso metabolico del diabete, insufficienza cardiaca, insufficienza respiratoria ecc.