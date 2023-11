Influenza stagionale o influenza intestinale: quali sono le differenze?

Influenza e influenza intestinale sono la stessa cosa? Sia l'influenza, che l'influenza intestinale producono sintomi debilitanti e, soprattutto quando circolano nello stesso periodo dell'anno, possono presentarsi apparentemente in modo simile. In realtà, influenza e influenza intestinale sono due malattie completamente distinte ed è importante sapere come distinguerle. Shutterstock Gastroenterite è il termine medico per quella che viene comunemente chiamata "influenza intestinale" e non è la stessa cosa dell'influenza, che conosciamo anche come influenza stagionale. A volte, queste due malattie possono avere sintomi simili, ma sono causate da patogeni diversi: il virus dell'influenza è l'agente eziologico dell'influenza stagionale ed i cosiddetti virus intestinali sono responsabili della gastroenterite virale. Va da sé che anche i trattamenti di influenza e gastroenterite sono diverse.

Quali sono le differenze L'influenza stagionale e l'influenza intestinale sono malattie completamente diverse: L'influenza è causata dal virus influenzale e i sintomi coinvolgono principalmente il tratto respiratorio superiore.

L'influenza intestinale, conosciuta dal punto di vista medico come gastroenterite virale, può essere causata da numerosi virus e causa problemi gastrointestinali, come diarrea e vomito. Come distinguerle dai sintomi più comuni Influenza Gastroenterite virale Tosse

Congestione

Dolori ossei e muscolari

Febbre

Debolezza o stanchezza Vomito

Diarrea

Mal di stomaco e crampi

Occasionalmente febbre