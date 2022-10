Influenza: quanto dura la febbre?

Il sintomo più caratteristico dell'influenza è rappresentato dalla febbre , che presenta un' evoluzione abbastanza tipica . In genere, compare all' improvviso , insieme ad un altro sintomo tipico di un disturbo da raffreddamento, come mal di gola e tosse .

In qualche caso, possono manifestarsi anche: congiuntivite , fotofobia (fastidio per la luce) e sintomi gastrointestinali, tra cui riduzione dell' appetito , nausea , vomito , diarrea e crampi addominali .

Per la maggior parte delle persone, l'influenza costringe a letto per almeno una settimana e può lasciare una sensazione di spossatezza che può durare anche dieci giorni/due settimane dopo la scomparsa dei sintomi.

Come abbassare la Febbre

Febbre da Influenza: solo cure sintomatiche

Non esistono farmaci specifici per curare l'influenza e nella maggior parte dei casi non servono nemmeno: si tratta, infatti, di una malattia che, se gestita in modo corretto, si risolve in modo spontaneo.

Fondamentale è, però, rispettare una semplice regola: stare il più possibile a riposo. Ciò non significa rimanere sempre a letto, ma stare a casa e non fare attività impegnative. In questo modo, l'organismo riesce progressivamente a rafforzarsi e raccoglie le energie necessarie a guarire.

Se i sintomi sono severi, il medico può prescrivere farmaci sintomatici, come antipiretici per abbassare la febbre, nel caso superasse i 38,5°C, e antidolorifici per alleviare i dolori osteo-articolari. Se la temperatura permane elevata per più di 3-4 giorni dall'inizio della terapia è bene interpellare nuovamente il medico per esaminare eventuali complicanze.

Qualche consiglio per la guarigione

Fare bagni caldi può essere d'aiuto, poiché stimolano la secrezione nasale e l'abbassamento della febbre

Bere molto per reintegrare i liquidi e i sali persi sudando

Non coprirsi troppo: quando l'organismo viene riscaldato eccessivamente, non è più in grado di disperdere il calore eccedente, meccanismo naturale che facilita l'abbassamento della febbre

Quando la febbre scompare non essere troppo precipitosi nel riprendere la solita vita: meglio attendere ancora uno-due giorni prima di tornare ai normali ritmi quotidiani. L'organismo ha bisogno, infatti, di un po' di tempo per recuperare appieno la sua abituale efficienza.

