Influenza: per quanto tempo si rimane contagiosi?

L 'influenza è una malattia respiratoria virale che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona infetta. Per ridurre il rischio di essere contagiati, dunque, è bene cercare di mantenersi a distanza dai soggetti ammalati. Ma per quanto tempo un soggetto infetto rimane contagioso e può dunque trasmettere la malattia?

I virus influenzali sopravvivono anche fuori dall'organismo e si diffondono facilmente negli ambienti chiusi e affollati, per cui il contagio puòavvenire anche in maniera indiretta, toccando oggetti usati dalla persona malata e poi portandosi le mani alla bocca o al naso .

Questo perché l'influenza si trasmette principalmente per via aerea, i nalando o aspirando le goccioline di saliva o di muco emesse da un soggetto infetto mentre starnutisce , tossisce o parla. Ma non solo.

In altre parole, in genere non si è più contagiosi solo nel momento in cui i sintomi sono completamente scomparsi . Anche se si avvertono sintomi lievi si può comunque diffondere il virus. L'assunzione di farmaci antivirale può ridurre la durata dei sintomi influenzali e il tempo di contagio.

Le persone che contraggono il virus dell'influenza iniziano a essere contagiose prima ancora che compaiano i sintomi: in genere, a partire da 48-24 ore prima. Possono, dunque, trasmettere la malattia ad altri quando ancora non sanno di essere contagiose (anche se la contagiosità è più elevata nel periodo di picco dei sintomi).

Spesso, le persone che si sono vaccinate guariscono dall'infezione più velocemente rispetto alle persone che non si sono sottoposte alla vaccinazione . L'influenza sta guarendo quando la febbre diminuisce e i dolori si attenuano : ciò di solito significa che il corpo sta reagendo in maniera efficace. Tuttavia, la tosse , il naso che cola e la stanchezza potrebbero persistere ancora per qualche giorno.

Molti tendono a confonderla con qualsiasi malanno che si manifesti con febbre , ma in realtà l'influenza stagionale è una sola e ben definita: si tratta, più precisamente, di una malattia infettiva acuta che coinvolge l' apparato respiratorio ed è provocata da virus, che in genere variano ogni anno.

Si cura con il riposo

Non esistono farmaci specifici per curare l'influenza. Il miglioro modo per contrastarla è stare il più possibile a riposo, rimanendo a casa per non esporsi ad altri microrganismi nocivi (e per non contagiare altre persone) ed evitando attività impegnative. In questo modo, l'organismo riesce a rafforzarsi progressivamente e a raccogliere le energie necessarie per guarire.

Contro i sintomi più intensi, il medico può prescrivere farmaci sintomatici, come antifebbrili e antidolorifici.

I soggetti più deboli devono fare attenzione, come i bambini, gli anziani, le donne incinte, le persone con condizioni mediche croniche, le persone con un sistema immunitario indebolito, gli obesi. In questi casi, il medico potrebbe prescrivere un farmaco antivirale per tenere sotto controllo i sintomi.