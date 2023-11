Influenza Intestinale: cosa mangiare, cosa evitare e rimedi

Quanto dura l'Influenza intestinale? La durata della gastroenterite virale dipende dal virus che causa i sintomi e può variare da un giorno a due settimane. Di solito, i disturbi associati all'influenza intestinale durano un giorno o due, ma a volte possono persistere fino a 10 giorni, in relazione all'agente virale implicato e alla gravità della malattia. La causa più comune è il norovirus e la maggior parte delle persone che contrae quest'infezione ha una risoluzione dei sintomi in meno di 48 ore. Influenza intestinale: dopo quanto si guarisce? La durate della gastroenterite virale può dipendere dal virus che la causa, indicativamente: Adenovirus: una o due settimane

Astrovirus: da uno a quattro giorni

Norovirus: da uno a tre giorni

Rotavirus: da tre a otto giorni Per approfondire: Influenza Intestinale: Sintomi, Come si trasmette e Quanto Dura

Influenza intestinale: cura Nella maggior parte dei casi, l'evoluzione dell'influenza intestinale è in genere benigna, con risoluzione spontanea entro poche ore o al massimo un paio di giorni, senza bisogno di alcun trattamento specifico. I rimedi casalinghi, come bere molti liquidi e seguire una dieta blanda, possono aiutare ad alleviare i sintomi fino alla scomparsa della malattia. Analogo discorso per i lattanti e per i bambini, che sono tuttavia più soggetti alle complicanze, talvolta gravi, della disidratazione. Farmaci per l’Influenza Intestinale In generale, non esiste una terapia farmacologica specifica per l'influenza intestinale e, trattandosi di un'infezione sostenuta da virus, gli antibiotici non rientrano nel trattamento.

Nella maggior parte dei casi, le persone con influenza intestinale migliorano spontaneamente, senza che vi sia la necessità di ricorrere a cure mediche specifiche; per prevenire un'eventuale disidratazione, è sufficiente reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con diarrea e vomito.

Per avere indicazioni precise sui farmaci da banco e terapie complementari utili ad alleviare i disturbi è consigliabile rivolgersi al medico o al farmacista. Sebbene al momento non esistano antivirali in grado di curare l'influenza intestinale, esistono alcuni farmaci che possono fornire sollievo dai sintomi durante il recupero. Influenza Intestinale: a cosa prestare attenzione La perdita di liquidi e di elettroliti associata alla gastroenterite può essere molto pericolosa anche per i soggetti anziani, debilitati o in presenza di concomitanti, gravi, malattie. I virus che causano gastroenteriti, infatti, danneggiano le cellule della mucosa intestinale, con perdita di fluidi, conseguente diarrea liquida e cattivo assorbimento di nutrienti (anche il malassorbimento dei carboidrati, che causa diarrea osmotica, può essere importante). Rimedi casalinghi e stile di vita Diarrea e vomito sono comuni nella gastroenterite virale. Nella maggior parte dei casi, questi disturbi si risolvono da soli nel giro di pochi giorni. Nonostante ciò, la diarrea e il vomito possono essere estremamente fastidiosi, quindi è comprensibile voler ridurre la durata e la gravità di questi sintomi. Allo stesso tempo, si dovrà rimanere ben idratati per recuperare rapidamente ed evitare la disidratazione. Riposarsi adeguatamente è una parte importante e spesso trascurata del processo di recupero dall'influenza intestinale. Restare a casa e rilassarsi può aiutarti a recuperare più rapidamente e impedire che altri vengano infettati. I virus intestinali che causano la gastroenterite passano attraverso il contatto da persona a persona, ad esempio stringendo la mano, quindi è meglio limitare l'interazione con gli altri.

(OTC) possono aiutare ad alleviare molti dei sintomi dell'influenza intestinale. Questi comprendono: Antidiarroici (loperamide cloridrato, subsalicilato di bismuto) che possono aiutare ad alleviare la diarrea nelle persone con influenza intestinale

Antidolorifici (ibuprofene, paracetamolo) per i dolori e la febbre associati all'influenza intestinale

Antiemetici (dimenidrinato, meclizina) che possono alleviare la nausea nelle persone con influenza intestinale.

(dimenidrinato, meclizina) che possono alleviare la nausea nelle persone con influenza intestinale. Alcuni medici possono raccomandare i probiotici per trattare la gastroenterite virale. L'assunzione di un integratore probiotico può aiutare a ripristinare l'equilibrio della flora intestinale e potenzialmente può contribuire a limitare le scariche diarroiche. In alternativa agli integratori, lo yogurt naturale, il kefir, la zuppa di miso e le verdure fermentate (ad esempio i crauti) sono ottime opzioni per riequilibrare l'intestino, quando si riesce a reintrodurli nella dieta come alimenti. Attenzione! Prima dell'assunzione, è sempre consigliabile consultare un medico prima di utilizzare qualsiasi farmaco da banco su bambini, donne incinte, anziani o chiunque viva con una condizione di salute cronica come il diabete o l'ipertensione.

Ruolo della dieta nel decorso Perché l'alimentazione è così importante quando si ha l'influenza intestinale? Tra nausea, vomito e diarrea, l'influenza intestinale può far perdere rapidamente molte sostanze nutritive e liquidi. Ciò può portare alla disidratazione, far sentire letargici o far venire mal di testa. Reidratandosi con i liquidi giusti e scegliendo gli alimenti migliori per il recupero dall'influenza intestinale, è possibile reintegrare le perdite e recuperare più velocemente.

Cosa e quanto bere Quanto bere con l’influenza intestinale Se si ha l'influenza intestinale, cercare di assumere molti liquidi per evitare la disidratazione. La disidratazione può essere un problema se non è possibile reintegrare liquidi ed elettroliti, come potassio e sodio. La grave disidratazione dovuta all'influenza intestinale è più comune nei neonati, nei bambini, negli anziani e nelle persone con un sistema immunitario debole. Gli adulti affetti da influenza intestinale possono reintegrare i liquidi persi consumando liquidi come: Brodo

Tisane

Bevande sportive con elettroliti

Acqua I bambini, le persone con grave diarrea e vomito e gli anziani con sistema immunitario debole possono richiedere una soluzione reidratante contenente elettroliti e glucosio, previo consulto medico.