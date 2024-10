Tuttavia, le prove sarebbero ancora insufficienti per affermare con certezza che esistono differenze specifiche per sesso nella suscettibilità al virus dell'influenza o nella progressione dell'infezione. "Sono necessari più studi , studi di qualità superiore che controllino altri fattori tra uomini e donne prima di poter affermare con certezza che esiste questa differenza nell'immunità" hanno dichiarato gli stessi autori della ricerca.

Secondo gli studiosi di Harvard questa diversità di reazione fra organismo maschile e organismo femminile non deve stupire perché è presente anche in altre malattie , come nell' infarto . Se gli uomini tendono ad avere un dolore toracico schiacciante "classico", le donne hanno maggiori probabilità di avere sintomi "atipici" come nausea o mancanza di respiro . E, ancora, la vaccinazione antinfluenzale tende a causare più reazioni locali (cutanee) e sistemiche (a livello corporeo) e una migliore risposta anticorpale nelle donne.

Non solo, i ricercatori hanno anche scoperto che il tempo necessario per riprendersi e guarire dall'influenza è doppio negli uomini rispetto alle donne.

Perché l’organismo maschile è più suscettibile?

Non è ancora ben chiara la ragione per cui la risposta dell'organismo maschile ai virus influenzali non sarebbe del tutto adeguata, ma la teoria scientifica più acclarata sostiene che un ruolo importante sia giocato dal testosterone. Si ipotizza, infatti, che questo ormone concorra all'indebolimento della risposta immunitaria alla malattia influenzale, a differenza degli estrogeni femminili che invece la potenziano, favorendo un contenimento dei sintomi e una guarigione più rapida.

A riprova di ciò, alcuni studi hanno dimostrato che gli uomini con i livelli più alti di testosterone tendono ad avere una risposta anticorpale inferiore dopo aver ricevuto una vaccinazione antinfluenzale.

Anche per quanto riguarda questo tema però si è nel campo delle ipotesi perché non esistono certezze scientifiche assolute. Addirittura alcuni esperti sostengono che gli uomini in realtà non sono più suscettibili all'influenza ma semplicemente sembrano più fragili perché sono più suggestionabili. Per definire questa maggiore inclinazione alla sovrastima dei sintomi è stato coniata l'espressione "man flu" o influenza maschile.