Influenza del Cammello: Cos’è? Sintomi MERS, Contagio e Rischi

Ma che cos'è esattamente l'influenza del cammello? Come avviene il contagio, quali i sintomi provoca e come ci si può difendere?

A causare questa malattia è, infatti, un coronavirus chiamato MERS-CoV (acronimo di Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) o, più semplicemente, coronavirus MERS, individuato per la prima volta il 24 settembre 2012, in Arabia Saudita, dal virologo egiziano Ali Mohamed Zaki, a cui era sto sottoposto il caso di un sessantenne morto per una misteriosa forma di polmonite .

L' influenza del cammello è una malattia infettiva acuta che colpisce le vie respiratorie, causata da coronavirus . Ben più nota come sindrome respiratoria mediorientale o MERS (dall'inglese: Middle East Respiratory Syndrome), si tratta di una "lontana parente" di SARS , con la differenza che l'influenza del cammello correla ad un maggiore tasso di mortalità (MERS causa il decesso in circa il 30% dei casi, rispetto al 10% della SARS).

Si torna a parlare di influenza del cammello in occasione dei mondiali di calcio: il 2 dicembre il governo Australiano ha pubblicato un comunicato con il quale invita tutti i viaggiatori in rientro dai Paesi mediorientali, inclusi i tifosi recatisi in Qatar, a prestare attenzione alla possibile insorgenza dei sintomi tipici.

Nonostante sia in grado di causare una forma di malattia più grave, sembra che l'influenza del cammello si trasmetta meno facilmente tra le persone rispetto alla SARS. Al di fuori dei contagi ospedalieri o di piccoli cluster familiari, i casi sono sporadici , in genere legati a persone che hanno avuto contatti con cammelli o prodotti da essi derivati, come il consumo del latte di cammello non pastorizzato.

Per capire quale sia l'impatto della MERS, da aprile 2012 a ottobre 2022, sono stati segnalati a livello globale un totale di 2601 casi, con 935 decessi associati ad un rapporto caso-fatalità (CFR) del 36% ; la maggior parte di questi casi è stata segnalata in Arabia Saudita, con 2194 casi e 854 decessi correlati (mortalità: 39%).

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) mantiene alto il livello di allerta sin da quando sono stati notificati i primi casi nel 2012 in Arabia Saudita, per il rischio che possa diventare una nuova temibile epidemia e possa diffondersi a livello globale; a tal proposito, sul sito dell'OMS sono disponibili dei report mensili, che riportano dati relativi a incidenza e mortalità della malattia.

Come si prende?

Influenza del Cammello: come si trasmette

La modalità con cui le persone s'infettano con il coronavirus MERS-CoV non sono ancora del tutto chiare: la maggior parte dei casi si è verificata in persone che hanno soggiornato, prima della comparsa dei sintomi, nella penisola arabica e nei Paesi vicini.

Finora, le ipotesi attribuiscono ai cammelli e ai dromedari il ruolo di VEICOLI dell'infezione all'uomo, in quanto le sequenze genetiche esaminate dimostrano uno stretto legame tra il virus riscontrato in questi animali e quello che infetta le persone nella stessa area geografica (Arabia Saudita, Qatar, Oman ed Egitto). Secondo alcune fonti scientifiche, il consumo di carne e latte non pastorizzato provenienti da cammelli infetti aumenterebbe il rischio di contrarre l'infezione, così come lo stretto contatto per motivi lavorativi con questi animali.

Il SERBATOIO naturale dell'infezione, invece, sarebbe rappresentato dai pipistrelli.

La trasmissione interumana è possibile. Questa modalità di CONTAGIO DA UOMO A UOMO, però, non sembra essere stabilmente sostenuta in tutti i casi di malattia. Per questo motivo, è ritenuta possibile la presenza all'interno delle comunità di individui "super-spreader", in grado di diffondere l'infezione in modo più rapido di altri. Tuttavia, si deve ancora stabilire se il virus si contrae per via aerea (attraverso particelle respiratorie emesse con tosse o starnuti) o tramite il contatto con il paziente o gli oggetti contaminati dallo stesso.

