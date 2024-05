Influenza aviaria: quali sintomi provoca nell’uomo?

Influenza aviaria: cos’è? L'influenza aviaria è una malattia causata da un'infezione da virus dell'influenza aviaria di tipo A che si diffonde normalmente tra gli uccelli selvatici di tutto il Mondo. Alcuni ceppi virali possono infettare anche il pollame domestico e altri animali, mentre non infettano solitamente gli esseri umani, nonostante possono verificarsi infezioni sporadiche o piccole epidemie .

. Gli uccelli infetti diffondono il virus dell'influenza aviaria nella saliva, nel muco e nelle feci e le persone possono essere infettate quando una quantità sufficiente di virus entra negli occhi, nel naso o nella bocca di una persona o viene inalata attraverso goccioline nell'aria.

I sintomi nell'uomo possono variare da una lieve infezione delle vie respiratorie superiori (febbre e tosse) ad una polmonite severa, sindrome da distress respiratorio acuto (difficoltà respiratoria), shock, fino al decesso. Alcuni ceppi di virus dell'influenza aviaria, come H7N9 e H5N1, hanno maggiori probabilità di causare malattie gravi; in linea generale, i più patogeni appartengono ai sottotipi H5 (H5N1 – H5N8), H7 (H7N7) e H9 (H9N2). Shutterstock Rischio attuale di trasmissione dell’aviaria Il principale fattore di rischio per l'infezione umana sembra essere l'esposizione ravvicinata con animali infetti vivi o morti o indiretta in presenza di ambienti contaminati con secrezioni ed escrezioni. In pochi casi, l'influenza aviaria è stata trasmessa da un essere umano infettato ad un altro, mediante un contatto diretto, ma, finora, non si è assistito ad alcuna trasmissione particolarmente sostenuta. Attualmente, i funzionari sanitari globali monitorano l'influenza aviaria perché il virus ha un alto tasso di mortalità: se il virus mutasse, o cambiasse, per potersi diffondere più facilmente da uomo a uomo, diventerebbe ancora più pericoloso. Perché l’influenza aviaria è motivo di preoccupazione per l’uomo? Il controllo sanitario stabilito per l'influenza aviaria non è legato solo all'impatto economico derivante dalle morie di animali, ma suscita particolari timori anche per la salute pubblica. Quello che preoccupa maggiormente gli esperti è che nuovi sottotipi virali diventino in grado di trasmettersi all'uomo e, soprattutto, di trasmettersi da persona a persona. I virus influenzali appartenenti al tipo A, infatti, vanno incontro a fenomeni di riassortimento genetico con elevata frequenza, che consente notevoli capacità di adattamento a nuovi ospiti e la continua comparsa di nuovi ceppi virali. Queste mutazioni si possono verificare, ad esempio, quando un virus umano e un virus aviario "scambiano" il loro patrimonio genetico oppure quando il virus da una specie animale passa ad un'altra (particolarmente pericoloso è il passaggio dagli uccelli al maiale); tramite questo passaggio il virus può acquistare la capacità di trasmettersi all'uomo e provocare malattia. Esiste, quindi, la possibilità che da un serbatoio animale possa originare un nuovo virus per il quale l'uomo risulta suscettibile (come è accaduto nel secolo scorso, ad esempio, con la spagnola da virus A-H1N1 del 1919 o l'asiatica da A-H2N2 del 1957). L'eventuale trasmissione interumana darebbe modo alla malattia di estendersi a livello globale, provocando quindi una pandemia influenzale da virus aviario. Attualmente, i virus con il più alto potenziale pandemico rimangono l'H5N1 e l'H7N9 in quanto continuano a circolare tra i polli e possono provocare una forma grave di malattia nelle persone. Altri sottotipi di virus potrebbero scatenare una pandemia, ma il rischio è ritenuto più basso. Per saperne di più: Influenza aviaria: quali rischi per l’uomo e perché preoccupa

Periodo d’incubazione Dopo quanto dal contagio compaiono i primi sintomi dell’aviaria? L'esordio della malattia avviene dopo un periodo di incubazione variabile, da 1 a 7 giorni dall'infezione.