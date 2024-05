Influenza aviaria: quali rischi per l’uomo e perché preoccupa

L'influenza aviaria è causata da virus influenzali di tipo A , che possono infettare i volatili selvatici o domestici, come il pollame. Questi agenti virali possono infettare anche altri animali e, in alcuni casi, la trasmissione può interessare anche gli esseri umani. Certi virus influenzali aviari sono, infatti, zoonotici, cioè possono causare malattia nell'uomo.

Perché preoccupa

I virus influenzali circolanti negli animali rappresentano una minaccia per la salute umana.

Gli uomini possono ammalarsi quando infettati con virus di origine animale, come il virus dell'influenza aviaria (sottotipi H5N1, H9N2, H7N7, H7N2 e H7N3) e il virus dell'influenza suina (sottotipi H1N1 e H3N2).

Il principale fattore di rischio per l'infezione umana sembra essere l'esposizione ravvicinata con animali infetti vivi o morti o indiretta in presenza di ambienti contaminati con secrezioni ed escrezioni.

I due principali rischi associati all'influenza aviaria per la salute umana sono:

1) infezione diretta, quando il virus viene trasmesso da un uccello infetto all'uomo;

2) mutazione o ricombinazione del virus in una forma altamente contagiosa per gli esseri umani, trasmesso più facilmente da persona a persona.

Perché l’influenza aviaria è motivo di preoccupazione?

I virus dell'influenza aviaria presentano una patogenicità che stabilisce le basi per fenomeni di ricombinazione in caso di infezione contemporanea (co-infezione) da parte di diversi ceppi.

In altre parole, il virus dell'influenza aviaria continua a mutare, e con le migrazioni degli uccelli selvatici, i ceppi attualmente in circolazione fuori dall'Europa potrebbero valicare i confini del nostro continente e trasportare varianti potenzialmente sempre più abili ad infettare i mammiferi. A segnalarlo è un rapporto elaborato congiuntamente dallo European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) e dalla European Food Safety Authority (Efsa).

Il rischio di una trasmissione su larga scala esiste qualora il virus riuscisse ad acquisire la capacità di diffondersi fra gli esseri umani, data la vulnerabilità del nostro sistema immunitario, che non sono mai ampiamente circolati all'interno della nostra specie. Non è escluso che le autorità sanitarie potrebbero essere in grado evitare la pandemia: H5N1, ad esempio, è sensibile ai farmaci antinfluenzali più recenti ed un vaccino già è stato creato e stoccato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo scopo dell'eventuale vaccinazione consiste nel fornire una protezione limitata fino a quando un altro vaccino sarà progettato contro la forma specifica del virus mutato (indicativamente entro tre o quattro mesi).

In Italia, esiste il pericolo di trasmissione della malattia all'uomo?

Come riportato dal Ministero della Salute: «i virus responsabili di focolai nel pollame in Italia si sono dimostrati sempre poco pericolosi per l'uomo. Le rarissime infezioni segnalate sono state asintomatiche o hanno provocato delle congiuntiviti guarite spontaneamente. È importante ricordare inoltre che nei Paesi in cui si sono verificati casi umani gravi, la trasmissione della malattia è avvenuta per uno stretto contatto con volatili domestici attraverso secrezioni e feci disseccate degli animali».