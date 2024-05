Influenza aviaria: come si tramette all’uomo? È sicuro mangiare uova e latte?

Secondo l'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale, i virus dell'influenza aviaria possono sopravvivere per lunghi periodi a basse temperature su superfici come le attrezzature agricole, il che consente loro di diffondersi da un allevamento all'altro.

Secondo la Food and Drug Administration (FDA), l'influenza aviaria non si trasmette mangiando uova di volatili infetti o carne di pollame cotta correttamente e latte pastorizzato .

Non c'è alcuna evidenza scientifica di trasmissione, invece, attraverso il consumo di carni avicole o uova cotte adeguatamente (>70 °C). La manipolazione sicura della carne cruda e di altri ingredienti alimentari, una buona cottura e un'attenta igiene della cucina possono comunque prevenire o ridurre i rischi posti dai cibi contaminati. Finora, i focolai di influenza aviaria nel pollame italiano si sono dimostrati poco pericolosi per l'uomo. Nei Paesi in cui si sono verificati gravi casi di malattia umana, la trasmissione è avvenuta per il contatto prolungato e ravvicinato tra uomo e volatili domestici infetti. Il rischio di esposizione è considerato più alto durante la macellazione, lo spiumaggio, la lavorazione della carne e la preparazione del pollame per la cucina. Nei paesi asiatici, il virus si diffonde spesso nei mercati in cui viene venduto il pollame vivo oppure si trasmette da un'azienda all'altra tramite attrezzi, gabbie e mangimi contaminati.

Occasionalmente, quando il contatto è più facile, l' infezione virale è trasmessa dai volatili selvatici a quelli domestici (come tacchini , galline ovaiole e polli), nei quali può anche causare epidemie a elevata mortalità (fino al 90-100%). Il contagio tra uccelli suscettibili avviene più comunemente per via oro-fecale , tramite ingestione e/o inalazione di materiale infetto.

L'influenza aviaria è una malattia infettiva che interessa per lo più gli uccelli selvatici . I volatili acquatici – in particolare, anseriformi (anatre, oche, cigni e germani reali), gabbiani, cormorani, aironi e cicogne – fungono da serbatoi di infezione.

Il contatto con uccelli malati – o con i loro escrementi, saliva o piume – è risultato essere il principale fattore di rischio per contrarre l'influenza aviaria, anche se non è ancora noto l'esatto meccanismo con cui il virus salta da una specie all'altra.

Finora, tuttavia, non si ritiene che il virus si sia evoluto o mutato a sufficienza per passare facilmente tra i mammiferi che infetta. I primi casi umani sono stati segnalati a Hong Kong nel 1997 e la diffusione globale del virus è stata relativamente lenta: durante i primi 13 anni solo 800 persone sono state dichiarate infette, con i lavoratori del pollame e dei macelli a maggior rischio.

Cosa aumenta il rischio

Influenza aviaria: cosa aumenta il rischio di contagio?

Il più grande fattore di rischio per l'influenza aviaria sembra essere uno stretto contatto con uccelli malati o con superfici contaminate dalle loro piume, saliva o escrementi. Il significato di "stretto contatto" differisce da cultura a cultura. Alcune persone hanno contratto il virus dell'influenza aviaria mentre pulivano o spennavano volatili infetti. In Cina, ci sono state segnalazioni di infezione per inalazione di materiali dispersi nell'aerosol nei mercati di animali vivi. È anche possibile che alcune persone siano state infettate a seguito della balneazione in acque contaminate con gli escrementi di uccelli infetti.

In pochi casi, l'influenza aviaria è stata trasmessa da un essere umano infettato ad un altro, mediante un contatto diretto, ma, finora, non c'è stata alcuna trasmissione particolarmente sostenuta. Persone di ogni età possono contrarre l'influenza aviaria. Se un individuo o un animale suscettibile viene infettato contemporaneamente con il virus dell'influenza aviaria e dell'influenza umana potrebbe verificarsi una ricombinazione genica.

Anche senza scambiare i geni, i virus dell'influenza aviaria può mutare in una forma che infetta più facilmente gli esseri umani e potrebbe diffondersi rapidamente in tutto il mondo. Non è escluso che le autorità sanitarie potrebbero essere in grado evitare la pandemia: H5N1, ad esempio, è sensibile ai farmaci antinfluenzali più recenti ed un vaccino già è stato creato e stoccato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità.

Quanto è resistente il virus dell'influenza aviaria?

La resistenza nell'ambiente dei virus che causano l'influenza aviaria dipende fondamentalmente dalla temperatura e dal pH del mezzo in cui si trova. Il virus dell'influenza aviaria, infatti, può sopravvivere nei tessuti e nelle feci degli animali infetti per lunghi periodi, soprattutto a basse temperature (può resistere per circa un mese a 4°C). Anche il congelamento non è efficace nel distruggere il patogeno eventualmente presente in prodotti avicoli alimentari (precisando che le carni di animali infetti non sono mai commercializzate). L'esposizione alla luce solare porta all'inattivazione dell'agente virale dopo 40-48 ore.

Al contrario, il virus è sensibile all'azione del calore e viene completamente distrutto durante la cottura degli alimenti (ad almeno 70°C; a 100°C sopravvive per meno di 2 minuti). Inattivano il virus dell'influenza aviaria anche l'esposizione ai raggi ultravioletti, i pH fortemente acidi (<3) e alcalini (>10) e l'azione di comuni disinfettanti (es. etanolo al 70% e ipoclorito di sodio allo 0.01%) e solventi organici (etere, cloroformio e acetone).

Il virus dell'influenza aviaria (H5N1) ha dimostrato di riuscire a sopravvivere nell'ambiente (oltre 30 giorni a 0°C) per lunghi periodi, mentre può restare vitale per un tempo indefinito in materiale congelato. Il virus può essere inattivato immediatamente dai raggi UV, dai comuni disinfettanti ed è sensibile al calore.

Cani e gatti possono prendere l'influenza aviaria?

I cani hanno contratto ceppi di influenza aviaria in passato, ma poiché non sono generalmente in contatto con uccelli infetti come lo sono gli animali selvatici, il rischio è basso. Lo stesso vale per i gatti. Tuttavia, meglio evitare che cani o gatti vengano a contatto con le carcasse di volatili morti.