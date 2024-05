Influenza aviaria: definizione L'influenza aviaria è una patologia infettiva di natura virale provocata da infezioni sostenute da virus di tipo A. Più precisamente, si tratta di una malattia che colpisce gli uccelli selvatici o domestici. Tuttavia, sono stati segnalati alcuni casi, benché rari, di influenza aviaria anche negli esseri umani. A tal proposito, fra i ceppi virali che maggiormente suscitano interesse per la salute umana ritroviamo l'H5N1 e l'H7N9. Va precisato, in qualsiasi caso, che il rischio che questi virus vengano trasmessi all'uomo è basso e, generalmente, riguarda persone che si trovano ad essere in stretto contatto con animali infetti (vivi o morti) o che si trovano in un ambiente contaminato da un'alta carica virale (come può avvenire, ad esempio, nell'ambito di determinati tipi di lavoro). Per approfondire: Influenza aviaria: quali rischi per l’uomo e perché preoccupa

Diagnosi Come si diagnostica l'influenza aviaria? L'analisi della sola sintomatologia presentata dal paziente non è sufficiente a stabilire la diagnosi di influenza aviaria. Difatti, è necessario valutare innanzitutto la probabilità che l'individuo sia entrato in contatto con animali infetti o con un ambiente contaminato e, in aggiunta, è indispensabile l'esecuzione di specifici test di laboratorio che possono essere effettuati sia sulle secrezioni raccolte tramite tampone nasale o faringeo, sia sul sangue al cui interno vengono ricercati anticorpi specifici.