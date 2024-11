Complicazioni dell'influenza australiana Fra le complicanze più comuni dell'influenza, a prescindere dal sottotipo virale che l'ha provocata, ritroviamo: Sovrainfezioni batteriche;

Polmonite;

Bronchite;

Otite

Peggioramento di patologie preesistenti (ad esempio, i pazienti diabetici potrebbero riscontrare difficoltà nel controllo glicemico). Le complicanze dell'influenza, generalmente, tendono ad essere più comuni nelle categorie di pazienti considerati ad alto rischio, quali sono ad esempio: anziani, pazienti con malattie pregresse, pazienti immunocompromessi (a causa di patologie o a causa di terapie ad azione immunosoppressiva), bambini fra i 6 mesi e i 5 anni di età, donne in gravidanza, individui affetti da obesità. Ricordiamo, infatti, che nella maggior parte dei pazienti che non presentano problemi di salite, l'influenza australiana si risolve nel giro di qualche giorno senza alcuna complicazione.

Vaccino influenza australiana: cosa sapere? Gli attuali vaccini antinfluenzali disponibili sono efficaci anche contro il sottotipo virale H3N2, o variante australiana che dir si voglia. Per tale ragione, i medici e lo stesso Ministero della Salute raccomandano di sottoporsi alla vaccinazione che rimane a tutti gli effetti un valido strumento per prevenire non solo l'infezione, ma anche complicanze gravi, soprattutto in quei soggetti a rischio o particolarmente sensibili (ad esempio: anziani, pazienti con patologie pregresse, ecc.), e per ridurre la circolazione del virus.

L'influenza australiana è arrivata in Italia? Sebbene a inizio novembre 2024 sia stato dichiarato l'arrivo del primo caso di influenza australiana in Italia, qualche giorno dopo è arrivata una smentita da parte del Ministero della Salute nella persona del Capo dipartimento della Prevenzione. Quest'ultimo, infatti, ha affermato che, in realtà, al momento non sono ancora arrivate segnalazioni ufficiali relative alla presenza del virus A/H3N2 al sistema di sorveglianza nazionale dei casi di sindromi simil-influenzali e dei virus respiratori (RespiVirNet). Più nel dettaglio, finora sono stati notificati a RespiVirNet solamente quattro casi di influenza grave in Italia, di cui tre dovuti al sottotipo H1N1, mentre uno non tipizzato. Naturalmente, ciò non può costituire una certezza del fatto che l'influenza australiana non sia arrivata anche in Italia, ma può ridimensionare di molto gli allarmismi che si sono creati negli ultimi tempi intorno a questa notizia.