Influenza B: cos’è? Come si prende, sintomi e trattamento

Cos’è Che cos’è l’Influenza B? L'influenza B è una delle principali forme di influenza stagionale: parliamo della seconda per ordine d'incidenza, rappresentando circa il 25% di tutti i casi. Si tratta, quindi, di una malattia respiratoria ad eziologia virale che coinvolge il naso, la gola e, talvolta, i polmoni. L'influenza B è più comune nei bambini di età superiore ai cinque anni e si manifesta con i tipici sintomi influenzali, inclusi dolori muscolari, tosse e febbre. Shutterstock Questo articolo descriverà come riconoscere l'influenza B, quali sono le differenze rispetto ad altri ceppi influenzali e quali trattamenti possono contribuire a stare meglio più rapidamente.

Influenza B: quanto è comune? Il virus influenzale che ne è responsabile è il secondo tipo più comune di virus influenzale dopo quello dell'influenza A. L'influenza A (75% dei casi) tende a manifestarsi prima nella stagione influenzale (dicembre-febbraio), mentre l'influenza B generalmente si manifesta più tardi (febbraio e marzo). Influenza B: il picco è in primavera? L'influenza B è una malattia causata da virus che infettano le vie aeree, il cui contagio segue un andamento tipicamente stagionale: in Italia, ogni anno, il picco si registra generalmente da dicembre a fine febbraio. Per la situazione climatica e l'andamento delle epidemie influenzali, però, non si escludono focolai anche nel periodo che precede la primavera (marzo) per la circolazione dei virus influenzali di tipo B, soprattutto tra i più piccoli. Va segnalato comunque che questo tipo di influenza si diffonde più lentamente dell'influenza A e, fortunatamente, la maggior parte delle persone guarisce dall'influenza B entro una settimana.

Cause Influenza B: quali sono le cause? L'influenza B è un'infezione delle vie respiratorie causata da virus influenzali appartenenti al genere Orthomixovirus. Brevemente, ricordiamo che i virus influenzali sono classificati in A, B, o C in funzione delle nucleoproteine espresse e delle proteine della matrice; una delle peculiarità di questi ceppi virali è la grande capacità di mutare, ovvero cambiano a livello genetico assumendo ogni anno caratteristiche leggermente diverse. I virus dell'influenza B (o virus influenzali di tipo B) sono classificati in sottotipi in base al lineage come B/Yamagata o B/Victoria. Differenze tra influenza A e influenza B L'influenza A e l'influenza B sono entrambe provocate da virus influenzali, ma differiscono in termini di: Quanto sono comuni : L'influenza A è molto più comune (tipicamente il 75% dei casi totali di influenza) rispetto all'influenza B. Sia l'influenza A, che l'influenza B possono causare focolai ed epidemie, ma solo l'influenza A causa pandemie (nota: in un'epidemia, la diffusione di una malattia è generalmente contenuta e prevedibile; in una pandemia, la diffusione è fuori controllo e può diventare globale).

L'influenza B è più comune nei bambini e, sebbene sia generalmente da lieve a moderata nei bimbi sani, può essere più grave in chi ha meno di 5 anni d'età (probabilmente a causa di una minore esposizione precedente e quindi di una minore immunità).

L''influenza A può trasmettersi dagli animali, compresi gli uccelli, alle persone, mentre l'influenza B si sviluppa solo negli esseri umani .

. Quanto sono difficili da controllare: l'influenza A muta più rapidamente dell'influenza B, rendendo più difficile la creazione di vaccini che rimangano efficaci. Influenza B nei bambini: cosa sapere L'influenza nei neonati è più probabile che sia l'influenza A, mentre l'influenza B è comune nei bambini in età scolare. Nella maggior parte dei bambini sani, sia l'influenza A, che quella B presentano sintomi da lievi a moderati, ma nei bambini sotto i 5 anni i sintomi dell'influenza B possono essere più gravi.

Come si trasmette? Influenza B: come si prende? L'influenza B è contagiosa e si trasmette facilmente da persona a persona per via aerea, diffondendosi attraverso le goccioline di saliva (droplets) e di muco emesse normalmente con starnuti, colpi di tosse o parlando a distanza molto ravvicinata con un'altra persona. Quando i virus raggiungono le mucose delle vie respiratorie provocano l'infezione. I virus dell'influenza B sono in grado di sopravvivere temporaneamente al di fuori del corpo, quindi la trasmissione può avvenire anche indirettamente da mani, oggetti e superfici - come fazzoletti, maniglie, interruttori della luce e rubinetti - appena contaminati dalle secrezioni respiratorie. Per questo motivo, l'influenza si diffonde più facilmente tra familiari, compagni di scuola o colleghi e nei luoghi chiusi e affollati come i mezzi pubblici, i bar o il cinema.