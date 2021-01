Generalità Cos'è l'Infiammazione della Prostata? Shutterstock L'infiammazione della prostata è un problema esclusivo del sesso maschile molto diffuso: secondo le statistiche, infatti, colpirebbe l'8,2% degli uomini in almeno un'occasione nel corso della vita. Si ricorda che la prostata è l'organo a forma di castagna, situato sotto la vescica, che contribuisce in maniera determinante alla costituzione dello sperma. Meglio nota in ambito medico con il termine di prostatite, l'infiammazione della prostata può dipendere da cause infettive (per la precisione batteriche) o non infettive.

Il quadro sintomatologico dell'infiammazione della prostata è tipico e consiste, generalmente, in: dolore all'area pelvica, dolore allo scroto, dolore alla bassa schiena, disturbi urinari (disuria stranguria, bisogno impellente di urinare ecc.), eiaculazione dolorosa, defecazione dolorosa ecc.

Per una diagnosi accurata di infiammazione della prostata, è spesso necessario sottoporre il paziente a diversi esami e indagini cliniche; lo scopo di un iter diagnostico molto articolato è, principalmente, capire le cause dello stato infiammatorio.

Il trattamento varia a seconda del fattore scatenante: le infiammazioni della prostata a origine infettiva richiedono una terapia antibiotica, mentre le infiammazioni della prostata a origine non infettiva necessitano di altre forme di trattamento, non sempre specifiche e dagli alterni risultati. Per approfondire: Prostata: Anatomia e Funzione

Terapia Infiammazione della Prostata: Come si Cura? Shutterstock Il trattamento dell'infiammazione della prostata dipende dalle cause scatenanti (è batterica o non-batterica?) e dalle caratteristiche del processo infiammatorio (è acuto, cronico o asintomatico?) In linea generale, la terapia delle infiammazioni prostatiche con origine batterica prevede: Antibiotici . Sono fondamentali per combattere l'agente scatenante, ossia i batteri;

. Sono fondamentali per combattere l'agente scatenante, ossia i batteri; Antinfiammatori . Riducono l'infiammazione, di conseguenza mitigano la sintomatologia dolorosa;

. Riducono l'infiammazione, di conseguenza mitigano la sintomatologia dolorosa; Alfa-bloccanti. Rilasciando la muscolatura lisciadi vescica e prostata, consentono di alleviare, in molti pazienti, i disturbi urinari. Se il trattamento delle prostatiti batteriche è ben chiaro e definito, il trattamento delle forme croniche non-batteriche non lo è affatto e, in alcune circostanze, solleva diversi discussioni. Attualmente, i medici propendono per una terapia che includa: Antinfiammatori , specie se gli esami diagnostici confermano la presenza della cosiddetta sindrome dolorosa pelvica cronica infiammatoria;

, specie se gli esami diagnostici confermano la presenza della cosiddetta sindrome dolorosa pelvica cronica infiammatoria; Antidolorifici ;

; Alfa-bloccanti;

Lassativi. Alcuni pazienti sembrano trarre dei benefici dall'impiego di tali farmaci. Infiammazione della Prostata: importanza di una Cura tempestiva Nel caso compaiano disturbi riconducibili a un'infiammazione prostatica, specie in presenza di febbre, bruciore urinario o bisogno impellente di urinare, è molto importante rivolgersi precocemente allo specialista urologo. Curare la prostatite nelle fasi di esordio, infatti, è molto più facile ed efficace rispetto ai casi divenuti cronici; si evita, inoltre, il rischio di complicanze in seguito a fenomeni infettivi acuti, come la ritenzione d'urina (incapacità di urinare) e l'ascesso prostatico. Antibiotici per l’Infiammazione della Prostata: Come Usarli Ai pazienti con un'infiammazione della prostata di origine batterica (acuta o cronica che sia), i medici raccomandano di seguire scrupolosamente e portare a termine la terapia antibiotica secondo le indicazioni che loro stessi hanno impartito; quindi, per nessun motivo, nemmeno nel caso in cui i sintomi scompaiano già dopo pochi giorni di trattamento, le persone in cura devono sospendere anzitempo le assunzioni. Tutto ciò si spiega con il fatto che, solo rispettando tali raccomandazioni, sussistono le basi per una buona, se non ottimale, guarigione. Nonostante sia vero che una terapia così prolungata diminuisce le difese immunitarie e tende ad alterare in negativo la flora batterica intestinale, i benefici ottenuti sono di gran lunga superiori ai possibili effetti collaterali. Infiammazione della Prostata: Cura delle Complicanze La formazione di un ascesso prostatico rende necessario un piccolo intervento chirurgico , per drenare il pus .

, per . La batteriemia e la sepsi impongono una cura antibiotica ulteriore , da aggiungersi a quella contro i patogeni responsabili dell'infiammazione prostatica e da eseguirsi in ambito ospedaliero, sotto la stretta osservazione di un medico; batteriemia e sepsi, infatti, rappresentano due emergenze mediche e richiedono l'intervento immediato di personale specifico esperto in materia.

, da aggiungersi a quella contro i patogeni responsabili dell'infiammazione prostatica e da eseguirsi in ambito ospedaliero, sotto la stretta osservazione di un medico; batteriemia e sepsi, infatti, rappresentano due emergenze mediche e richiedono l'intervento immediato di personale specifico esperto in materia. Infine, l''incapacità a urinare costringe i pazienti all'uso del cateterevescicale, per svuotare la vescica. Infiammazione della Prostata: Dieta, Stile di Vita e altri Rimedi Durante il trattamento di un'infiammazione della prostata di origine batterica, i medici consigliano caldamente di: Bere molta acqua;

Astenersi dalla pratica sessuale (N.B: si ricorda che anche il partner dovrebbe seguire la terapia antibiotica);

Fare bagni caldi;

Evitare l'utilizzo della bicicletta;

Impiegare sempre un cuscino, quando ci si siede per lunghi periodi di tempo;

Evitare il consumo di caffè, alcolicie cibi speziati;

Ricorrere a decongestionantifitoterapici (decotti e infusi a base di gramigna, equiseto, radice di prezzemolo, foglie di carciofo, salvia, betulla, uva ursina o tarassaco). La messa in pratica di tali rimedi sembra alleviare la sintomatologia e favorire la risoluzione dell'infiammazione della prostata in corso.