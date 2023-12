Infezioni Vie Urinarie: sintomi e come le prendono uomo e donne

Nella popolazione giovane, le infezioni in questione interessano almeno il 10% degli individui ; tra i bambini, quelli più colpiti sono i soggetti maschi non circoncisi di età inferiore ai 3 mesi, seguiti dai soggetti femmine di età inferiore a un anno.

Le infezioni urinarie colpiscono con maggiore frequenza le donne (le ragioni saranno trattate in un sottocapitolo specifico), in particolare quelle di età compresa tra i 16 e i 35 anni; in merito, alcuni studi medico-statistici hanno dimostrato che le suddette infezioni sono almeno 4 volte più frequenti nelle donne dell'età sopraccitata, rispetto ai coetanei di sesso maschile.

L'infezione dei reni prende il nome di pielonefrite ; l'infezione degli ureteri è nota come ureterite ; l'infezione della vescica è la cosiddetta cistite ; infine, l'infezione dell'uretra è conosciuta come uretrite .

Cause

Infezione alle Vie Urinarie: come si prende?

In condizioni normali, le urine sono sterili, così come l'intero apparato urinario, tranne la parte terminale dell'uretra maschile in cui è presente un'esigua (e innocua) microflora batterica.

Il mantenimento della sterilità dipende dallo svuotamento completo e con una certa frequenza della vescica.

Un'infezione urinaria si sviluppa nel momento in cui una colonia di agenti patogeni - in genere batteri, più raramente funghi e virus - invade in modo massiccio l'uretra e, da qui, comincia a risalire verso la vescica e i distretti successivi dell'apparato urinario.

Chi causa le Infezioni alle Vie Urinarie?

Le infezioni urinarie acquisite in ambiente comunitario sono dovute a:

Il batterio Escherichia coli (o E. coli ), nell'80-85% dei casi;

(o ), nell'80-85% dei casi; Il batterio Staphylococcus saprophyticus , nel 5-10% dei casi;

, nel 5-10% dei casi; Funghi o virus nella percentuale che rimane.

Per quanto concerne invece le infezioni urinarie acquisite in ambiente sanitario , la situazione è ben diversa; infatti, queste infezioni dipendono da:

Escherichia coli, in un 27% dei casi;

Il batterio Klebsiella , in un 11% dei casi;

, in un 11% dei casi; Il batterio Pseudomonas , in un altro 11% dei casi;

, in un altro 11% dei casi; Il fungo Candida albicans , in un 9% dei casi;

, in un 9% dei casi; Il batterio Enterococcus , in un 7% dei casi;

, in un 7% dei casi; Batteri e funghi diversi dai precedenti, nella percentuale rimanente.

Escherichia Coli e Infezioni delle Vie Urinarie

Escherichia coli è un batterio che popola normalmente e senza creare particolari problemi il tratto gastrointestinale dell'essere umano.

Eventuali problematiche a lui correlate insorgono nel momento in cui dal tratto gastrointestinale si sposta altrove e invade sedi non consone alla sua presenza. Ciò è quanto accade, per esempio, in occasione delle infezioni urinarie: infatti, E. coli causa quest'ultime quando, per esempio, dall'ano si sposta verso la vicina uretra e, da qui, risale lungo gli altri distretti dell'apparato urinario.

Fattori di Rischio per le Infezione alle Vie Urinarie

Le infezioni alle vie urinarie sono di comune riscontro in associazione a determinati stati patologici, come:

Le infezioni delle vie urinarie, inoltre, sono anche un rischio di alcune circostanze non strettamente patologiche o per nulla patologiche, come per esempio:

L'appartenenza al sesso femminile;

La chemioterapia, perché causa immunodepressione;

L'uso del catetere per la minzione ( cateterismo vescicale );

); L'assunzione di corticosteroidi;

La menopausa e la conseguente riduzione del livello di estrogeni;

Gli interventi di chirurgia dell'apparato urinario;

La giovanissima età;

Un'attività sessuale particolarmente intensa.

Infezioni Vie Urinarie nelle donne: perché sono così frequenti?

A rendere le infezioni alle vie urinarie un problema con cui molte donne sono spesso costrette a convivere sono soprattutto:

Uretra corta;

Vicinanza dell'uretra alla regione anale (questa vicinanza si traduce in una maggiore possibilità di colonizzazione del condotto uretrale da parte dei germi con sede intestinale);

Assenza di secrezioni prostatiche battericide;

Traumatismi conseguenti ai rapporti sessuali;

Uso di dispositivi anticoncezionali intrauterini (spirale o diaframma);

Gravidanza (per la stasi urinaria e le modificazioni anatomiche ed endocrine a cui è associata).

Infezioni Vie Urinarie nell'uomo: come si prende?

Nell'uomo, il rischio di infezioni urinarie aumenta superati i 50 annia causa della ritenzione urinaria dovuta all'ipertrofia prostatica, condizione tipica del maschi di età avanzata.





Infezioni Vie Urinarie nei bambini

Nei bambini di entrambi i sessi, il problema delle infezioni alle vie urinarie è strettamente connesso alle difese immunitarie ancora incomplete.