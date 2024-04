Infertilità idiopatica e disequilibrio dell’ambiente vaginale

Queste vanno dall' assunzione farmacologica (come le terapie ormonali e non solo), all'eventuale sottoposizione a tecniche di impianto , fino al protrarsi di gravidanze potenzialmente fallimentari .

Perché è importante specificare questo? Semplicemente perché, anche risolvendo alcune cause di infertilità di uno o dell'altro partner (come un ridotto numero di spermatozoi attivi o la scarsa qualità dell'ovocita), la donna dovrà comunque farsi carico di grosse responsabilità ed affrontare problematiche considerevoli (organiche e psicologiche).

Infatti, se analizziamo il processo di riproduzione, ci rendiamo conto che senza il grembo materno la riproduzione non può avvenire . Non parliamo del processo di fecondazione (che può avvenire anche esternamente), ma della fase di attecchimento e sviluppo dell' embrione /feto.

Questo non solo per ragioni emotive – anche se è abbastanza comune che il desiderio di un figlio sia, almeno all'evidenza, superiore o più radicato in essa che nel compagno – ma anche per questioni fisiche .

Il relativamente alto numero di insuccessi nelle coppie apparentemente sane, che ricorrono a strategie come la fecondazione in vitro, l'analisi genetica preliminare e il trasferimento di blastocisti già formate, ha fatto riflettere gli scienziati su possibili cause post-impianto.

Non comprendendo la ragione di questa apparente "illogicità", gli scienziati continuano la ricerca di fattori di rischio ad oggi sconosciuti , come eventuali microscopiche alterazioni dell'ambiente vaginale – microbiologiche, immunitarie, infiammatorie, biochimiche ecc.

Quando l'infertilità è idiopatica, pur "aggirando" possibili ostacoli al concepimento grazie alla scienza medica, è difficile ottenere una gravidanza a termine. Paradossalmente, in alcune coppie che hanno avuto una diagnosi di infertilità dovuta a cause note, la tecnologia si dimostra invece risolutiva.

Infatti, il naturale processo riproduttivo avviene solo grazie all'interazione dei due apparati e/o di entrambi i gameti – prendendo in considerazione anche il ricorso a tecniche di fecondazione /inseminazione. Non avrebbe senso, pertanto, parlare di tale problema riferendosi al singolo.

In generale, l' infertilità è definita come l' impossibilità per la coppia di ottenere un concepimento dopo un anno (o più) di rapporti sessuali non protetti.

Il microbiota vaginale è inoltre in stretta relazione con l' asse ormonale sessuale (soprattutto estrogeni ) e viene influenzato sensibilmente anche dai fattori ambientali e comportamentali – come la dieta , la salute dell' intestino , l' igiene intima , l'uso di assorbenti interni , i comportamenti sessuali ecc.

Specifichiamo che, al momento, non si conoscono procedure di ricondizionamento del microbiota vaginale che aumentino in maniera dimostrabile le possibilità di concepimento .

Tra le varie funzioni, è abbastanza nota quella di barriera dagli agenti patogeni ( virali , batterici, da lieviti ); d'altro canto non è l'unica. Pare infatti che la condizione del microbiota si correli, in qualche modo, al potenziale di fertilità .

Microbiota e fertilità femminile: quali correlazioni?

È un dato di fatto che, per ottenere una gravidanza di successo siano necessari:

il normale funzionamento del sistema endocrino riproduttivo;

il pieno stato di salute dell'ambiente vaginale.

Uno studio intitolato "Fertility factors affect the vaginal microbiome in women of reproductive age" si è occupato di comprendere come l'età, i livelli ormonali, la pervietà delle tube e il pH vaginale, influenzino la composizione del microbiota vaginale – a sua volta correlato alla salute dell'ambiente che ospiterà il frutto del concepimento.

Il pH vaginale, i livelli ormonali basali di E2, LH e FSH, hanno mostrato effetti significativi sulle variazioni del microbioma vaginale.

Inoltre, l'abbondanza e la tipologia di specie batteriche vaginali cambiano significativamente in base allo stato riproduttivo endocrino e tubarico dell'ospite. Normalmente, la donna fertile ha una composizione a favore dei lattobacilli (bacilli di Doderlein), che vengono favoriti dagli estrogeni e sono responsabili dell'acidificazione ambientale. Al contrario Escherichia coli, Streptococcus agalactiae e Prevotella intermedia dovrebbero figurare in piccolissime quantità.

Le donne con: ostruzione delle tube, ciclo mestruale prolungato, conteggio dei follicoli antrali > 15 (piccoli follicoli ovarici, del diametro di 2-8 millimetri, che si trovano al secondo stadio di maturazione e presentano al loro interno una cavità denominata antro) e pH vaginale > 4,5 (quindi più basico del normale), hanno tutte una maggiore concentrazione di Escherichia coli nella vagina .

I fattori di fertilità associati all'ambiente riproduttivo endocrino e del tratto genitale influenzano quindi il microbioma vaginale , quindi il microbiota specifico, nelle donne in età riproduttiva ; le specie Escherichia coli, Streptococcus agalactiae, Prevotella intermedia, potrebbero essere utilizzate come biomarcatori per riflettere lo stato patologico dell'apparato riproduttivo endocrino e genitale femminile.

Da quanto esposto, pare logico che eventuali alterazioni del microbioma e microbiota siano da considerare un importante "campanello di allarme".

Diversità del microbiota nelle donne infertili

Un altro interessante e recente lavoro scientifico intitolato "Characterization of the Vaginal Microbiome in Women with Infertility and Its Potential Correlation with Hormone Stimulation during In Vitro Fertilization Surgery" ha messo in evidenza che: