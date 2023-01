Indici di Flogosi: cosa sono e come aiutano a gestire l'Infiammazione

L' infiammazione è una parte della risposta immunitaria dell'organismo. Questa può essere acuta , sviluppandosi rapidamente (ad esempio, dopo un trauma o nel corso di un'infezione) oppure può protrarsi nel tempo ( cronica ) in presenza di malattie come le patologie autoimmuni o il cancro .

Oltre ad essere utilizzato come supporto nell'inquadramento diagnostico, il dosaggio degli indici di flogosi presenti viene utilizzato per stabilire la prognosi e/o la risposta ad un eventuale trattamento .

Questi valori possono essere misurati nel sangue o in altri liquidi biologici; in ambito clinico, la loro valutazione può essere utile per il medico come campanello d'allarme che indica la presenza di infiammazioni dovute a lesioni, infezioni o specifiche condizioni patologiche.

Gli indici di flogosi sono molecole o proteine rilasciate nel torrente ematico quando un particolare organo o tessuto dell'organismo risulta coinvolto da una significativa risposta infiammatoria, dovuta, per esempio, a lesioni, ischemia o infezioni. La valutazione di questi indicatori serve, quindi, per determinare la presenza di patologie in cui è presente un'infiammazione e monitorarne il decorso, soprattutto dopo aver stabilito una terapia. Inoltre, questi indicatori possono essere impiegati per valutare il rischio del paziente nello sviluppare una specifica malattia.

In ogni caso, occorre ricordare che i risultati di ciascun esame non vanno interpretati da soli, ma sempre alla luce dei risultati di altre analisi, che potranno essere indicate dal medico, di volta in volta.

La PCR è correlata ad un altro esame usato per valutare uno stato infiammatorio: il test della velocità di sedimentazione dei globuli rossi (VES). A differenza di quest'ultimo parametro, però, la proteina C reattiva aumenta e diminuisce più rapidamente.

L'aumento della proteina C reattiva si verifica in molte diverse condizioni infiammatorie, tra cui:

La proteina C reattiva si riscontra nel sangue delle persone che presentano un processo flogistico di varia origine. La proteina C reattiva è prodotta principalmente a livello epatico , in risposta a stimoli quali agenti nocivi, microrganismi patogeni ed immunocomplessi, ma anche in seguito a traumi .

La proteina C reattiva è un indice d'infiammazione: si tratta, in particolare di una delle proteine della fase acuta del processo infiammatorio e viene rilasciata a seguito dello stimolo delle interleuchine IL-6 e IL-8.

Velocità di eritrosedimentazione (VES)

La velocità di eritrosedimentazione (VES) è un indice infiammatorio che, come suggerisce lo stesso termine, misura la velocità con cui gli eritrociti (globuli rossi) di un campione di sangue - reso incoagulabile - sedimentano sul fondo della provetta che lo contiene. Il paramento viene espresso in millimetri di sedimento prodotto in un'ora.

Molti processi patologici possono determinare un aumento della velocità di eritrosedimentazione: infiammazioni, infezioni di vario genere, anemia ed alcuni processi tumorali.

Occorre precisare che la VES è un indice aspecifico (cioè generico) e deve essere interpretato nel contesto di altre indagini cliniche mirate: risultati elevati indicano spesso la presenza di infiammazione senza indicare al medico esattamente dove è situata l'infiammazione e da cosa è provocata. In altre parole, il riscontro di un valore elevato non deve indurre preoccupazione, se altri parametri risultano nella norma.

Per la corretta interpretazione, la VES è solitamente utilizzata in combinazione ad altri test, come il dosaggio della proteina C reattiva (PCR), gli anticorpi antinucleo (ANA), il fattore reumatoide, il fibrinogeno ed altri esami generici, come il pannello metabolico totale o l'emocromo con formula.

I globuli rossi sedimentano più velocemente in presenza di un'aumentata concentrazione di proteine nel sangue in risposta all'infiammazione, in particolare di quelle chiamate "di fase acuta" (come la proteina C reattiva ed il fibrinogeno).

