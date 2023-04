Indennità di malattia 2023: cos'è e a chi spetta

Introduzione L'indennità di malattia è un contributo in busta paga che viene riconosciuta a quei lavoratori che si trovano ad affrontare un evento morboso patologico che ne determina l'incapacità temporanea di lavorare. Il servizio permette di richiedere un'indennità di malattia una volta riconosciuta l'incapacità temporanea a svolgere le mansioni. L'ammontare varia a seconda della tipologia di lavoro. Spetta a dipendenti e disoccupati. Nell'articolo tutte le categorie che potranno beneficiare dell'indennità, quelle escluse, le percentuali e come richiederla.

Indennità di malattia 2023: sintesi L'indennità di malattia è un contributo riconosciuto in busta paga ai lavoratori che subiscono un evento morboso o che soffrono una determinata patologia che ne determina l'incapacità temporanea a lavorare, intesa come mansione specifica. Il diritto all'indennità di malattia decorre, per la generalità dei lavoratori, dal quarto giorno (i primi tre giorni sono di "carenza" e se previsto dal contratto di lavoro verranno indennizzati a totale carico dell'azienda) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia). La malattia può essere attestata con uno o più certificati. Risulta indennizzabile, purché debitamente certificato, anche l'eventuale periodo di malattia che comporta ricovero in regime ordinario o in regime di day hospital. L'indennità viene riconosciuta per un massimo di 180 giorni in ciascun anno solare per: i lavoratori a tempo indeterminato dell'industria;

i lavoratori a tempo indeterminato dell'agricoltura;

gli apprendisti;

i lavoratori sospesi. Per i lavoratori a tempo determinato, l'indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell'anno solare. Il diritto cessa con la cessazione del rapporto di lavoro, anche se avvenuta prima dello scadere del contratto. Per quanto riguarda gli importi, nel 2023 l'indennità di malattia ammonta: al 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni di malattia;

media giornaliera per i primi 20 giorni di malattia; al 66,6% per i giorni successivi della malattia o nei casi di ricaduta.

A chi spetta l'indennità di malattia 2023 operai del settore industria;

operai ed impiegati del settore terziario/servizi;

lavoratori dell'agricoltura;

apprendisti;

disoccupati;

lavoratori sospesi dal lavoro;

lavoratori dello spettacolo;

lavoratori marittimi;

lavoratori iscritti alla gestione separata (art. 2 comma 26 della legge 335/95). Sono diverse le categorie di lavoratori dipendenti nei diversi settori: agricoltura, industria, terziario, spettacolo, settore marittimo, ma anche apprendisti, sospesi e disoccupati, a poter beneficiare dell'indennità.

A chi non spetta l'indennità di malattia 2023 ai collaboratori familiari (COLF e Badanti);

agli impiegati dell'industria;

ai dirigenti;

ai portieri. L'indennitàdi malattia 2023 non spetta ad alcune categorie di lavoratori che non potranno beneficiare di tale contributo durante i periodi di assenza dal lavoro.