Incubi Notturni: Cosa Sono? Significato e Rimedi

Gli incubi possono avere una chiara connessione con quanto accade durante la veglia. I sogni correlati all' ansia e allo stress , in particolare il disturbo da stress post-traumatico , possono comportare flashback o immagini direttamente collegate a eventi traumatici . Tuttavia, non tutti gli incubi hanno una relazione facilmente identificabile con la vita quotidiana. Gli incubi possono avere contenuti bizzarri o sconcertanti difficilmente riconducibili a circostanze specifiche.

Questo fenomeno rientra nelle parasonnie (perturbazioni non patologiche del sonno) e risulta piuttosto comune nei bambini in età prescolare, ma può interessare anche gli adulti. Incubi frequenti possono interferire con il sonno, l'umore e/o le normali funzionalità diurne.

Gli incubi notturni sono sogni spaventosi, minacciosi o particolarmente stressanti che si verificano durante il sonno REM (fase in cui il cervello è molto attivo) ed arrivano a svegliare il soggetto in uno stato di angoscia e agitazione intensa, disturbandone il riposo.

Cause

Quali sono le Cause degli Incubi Notturni

Gli incubi notturni sono parasonnie - cioè perturbazioni non patologiche del sonno - associate alla fase REM. Questi sogni dal contenuto terrificante si verificano soprattutto, ma non solo, nei bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni di età; gli incubi tendono a manifestarsi in modo intermittente e per brevi periodi, quindi mostrano una graduale e spontanea remissione associata alla crescita.

In Breve: Cosa sono le Parasonnie? Le parasonnie sono un gruppo eterogeneo di disturbi del sonno. Questi sono caratterizzati da comportamenti anomali o eventi fisiologici inusuali che si verificano mentre si dorme. In particolare, le parasonnie possono verificarsi: durante l'addormentamento, in prossimità del risveglio o mentre si dorme. Le parasonnie avvengono senza particolari alterazioni dei meccanismi o dei cicli temporali quotidiani del sonno stesso. Per saperne di più, consulta l'articolo dedicato.

Perché si hanno gli Incubi?

Non esiste una spiegazione univoca sul motivo per cui gli incubi si manifestano e, in effetti, il dibattito tra esperti di medicina del sonno e neuroscienziati è ancora attuale. Alcuni studiosi ritengono che il sogno sia uno dei metodi che la mente utilizza per elaborare le emozioni e consolidare la memoria. In tal senso, gli incubi potrebbero rappresentare una componente della risposta emotiva alla paura e agli eventi traumatici, ma sono necessarie ulteriori ricerche per spiegare definitivamente perché si verificano.

Incubi: Fattori Predisponenti e/o Aggravanti

Gli incubi si verificano prevalentemente durante i periodi di stress, ma possono anche essere correlati alla visione di un film o un programma televisivo dai contenuti spaventosi. Pertanto, questi sogni terrificanti non sono un motivo di allarme, tranne nei casi in cui si manifestino molto frequentemente.

Altre cause generali che possono predisporre al manifestarsi degli incubi notturni sono le condizioni che disturbano il sonno, quali:

Stimolazioni sonore o luminose durante il riposo;

Febbre alta;

Distensione vescicale (vescica piena);

Ipertrofia adenoidea;

Alterazioni dell'equilibrio idro-salino;

Otiti medie;

Asma;

Reflusso gastroesofageo.

Negli adulti, altri fattori che possono favorire il manifestarsi degli incubi notturni comprendono:

In età adulta, situazioni tristi, traumatiche o preoccupanti che inducono ansia e depressione possono provocare incubi ricorrenti con maggiore probabilità.

Incubo: Differenze con il Terrore nel Sonno (o Pavor Nocturnus)

Gli incubi si manifestano durante il fase REM, mentre i terrori notturni sono fenomeni tipici del sonno profondo non-REM , durante il quale non c'è consapevolezza, come il sonnambulismo. I disturbi del sonno NREM sono noti anche come disordini dell'arousal.

si manifestano durante il fase REM, mentre i sono fenomeni tipici del , durante il quale non c'è consapevolezza, come il sonnambulismo. I disturbi del sonno NREM sono noti anche come disordini dell'arousal. Nel caso degli incubi , prima di svegliarsi, la persona emette qualche suono o può muoversi involontariamente, ma raramente si verificano manifestazioni che indicano l'attivazione del sistema nervoso autonomo, come palpitazioni, sudorazione eccessiva, rigidità muscolare e respiro accelerato (al contrario dei terrori notturni o pavor nocturnus).

, prima di svegliarsi, la persona emette qualche suono o può muoversi involontariamente, ma raramente si verificano manifestazioni che indicano l'attivazione del sistema nervoso autonomo, come palpitazioni, sudorazione eccessiva, rigidità muscolare e respiro accelerato (al contrario dei o pavor nocturnus). I terrori del sonno non implicano un risveglio completo; invece, una persona rimane per lo più addormentata e difficile da svegliare. Se risvegliati, probabilmente saranno disorientati. Al contrario, quando una persona si sveglia da un incubo , tende ad essere vigile e consapevole di ciò che stava accadendo nel suo sogno.

non implicano un risveglio completo; invece, una persona rimane per lo più addormentata e difficile da svegliare. Se risvegliati, probabilmente saranno disorientati. Al contrario, quando una persona si sveglia da un , tende ad essere vigile e consapevole di ciò che stava accadendo nel suo sogno. Il giorno successivo, una persona con incubi di solito ha un chiaro ricordo del sogno. Chi sperimenta terrore del sonno molto raramente ha consapevolezza dell'episodio. Il pavor nocturnus è associato ad un'amnesia parziale o totale.

di solito ha un chiaro ricordo del sogno. Chi sperimenta del sonno molto raramente ha consapevolezza dell'episodio. Il pavor nocturnus è associato ad un'amnesia parziale o totale. Gli incubi sono più comuni nella seconda metà della notte, mentre i terrori del sonno si verificano più spesso nella prima metà.

