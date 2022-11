Incontinenza da sforzo: che cos’è e quali Rimedi

L' incontinenza urinaria è una particolare condizione caratterizzata da una perdita involontaria di urina . Gli esperti distinguono due tipologie principali di problematica: quella da sforzo e quella da urgenza. L'incontinenza da sforzo, come dice il nome stesso, si manifesta in concomitanza di sforzi, anche piccoli, come un semplice colpo di tosse , uno starnuto , una risata o un saltello. L'incontinenza da urgenza, invece, detta anche sindrome da vescica iperattiva , è indipendente dai movimenti compiuti: in pratica, in questo caso la perdita di urina avviene tutte le volte che compare lo stimolo – che è impellente, improvviso e incontrollabile- perché la persona non riesce a trattenersi e ad arrivare in tempo in bagno. In alcuni casi, queste due condizioni possono anche essere presenti contemporaneamente: si parla allora di "incontinenza urinaria mista".

L'incontinenza da sforzo è legata quasi sempre a un deficit della muscolatura del pavimento pelvico , un insieme di muscoli che si trovano alla base del gruppo dei muscoli centrali e che svolgono un ruolo fondamentale sull'apparato urinario e nel controllo della minzione . Infatti, si chiudono intorno all'orifizio uretrale e rettale, prevenendo le perdite di urina e feci ; bilanciano le spinte interne della zona addominale , come quelle che si originano quando si starnutisce o si tossisce; contribuiscono a mantenere in sede gli organi interni ; contrastano le forze fisiche a cui si è sottoposti durante attività sportive, come saltare o correre . Se non funzionano correttamente, possono comparire, tra gli altri, incontinenza, dolore e disturbi sessuali e prolassi urogenitali.

L'incontinenza, di qualsiasi tipo sia e in qualsiasi periodo della vita compaia, è una problematica che causa sempre grandi disagi in chi ne soffre.

Le soluzioni

Quando l'incontinenza non è di grado troppo severo, in genere, si propone la chinesiterapia pelvi-perineale, che aiuta a controllare le perdite: si tratta di un percorso complesso e articolato, studiato su misura a seconda dei casi, che prevede l'esecuzione di esercizi mirati (Pelvic Floor Muscle Training) e un training comportamentale, ossia una serie di tecniche che servono a controllare meglio gli stimoli minzionali, che viene attuato presso le strutture che si occupano specificamente del problema. L'obiettivo è rendere una persona nuovamente in grado di avere un controllo sulla capacità di trattenere l'urina. I medici possono consigliare anche di ricorrere ad alcune tecniche di riabilitazione, come:

-il biofeedback, che attraverso l'uso di un apparecchio elettromedicale, aiuta il soggetto a prendere coscienza di come effettuare la contrazione per rinforzare i muscoli;

-l'elettrostimolazione, ossia la stimolazione della muscolatura perineale o dei nervi che la comandano, tramite elettrodi;

-coni e palline vaginali, piccoli supporti di peso variabile che servono per irrobustire la muscolatura perineale.

Laddove necessario si possono prescrivere anche dei farmaci, come compresse da assumere per bocca in grado di aumentare il tono dello sfintere uretrale, o altre terapie, come infiltrazioni intravescicali a base di tossina botulinica, che riducono le contrazioni. Talvolta si procede con interventi chirurgici.