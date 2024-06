Si può rimanere incinta con il liquido preseminale?

Cos'è il liquido preseminale? Il liquido preseminale (o liquido pre-eiaculatorio, precum) è una secrezione trasparente e viscosa che fuoriesce dal lume uretrale durante l'eccitazione sessuale, per effetto della stimolazione del pene, poco prima dell'eiaculazione. Molte coppie fanno affidamento sul coito interrotto come metodo contraccettivo, non tenendo in considerazione che il liquido preseminale può contenere spermatozoi. Perché viene prodotto il liquido preseminale? La funzione principale (e piuttosto importante) del liquido preseminale consiste nel lubrificare il lume uretrale e neutralizzarne l'acidità. In pratica, il precum aiuta l'uretra a prepararsi all'eiaculazione, quindi serve creare un ambiente più favorevole al passaggio degli spermatozoi che sono in procinto di tentare di fecondare un ovulo e rende la punta del pene liscia, pronta per il rapporto. L'uretra ha due scopi negli uomini: consente il passaggio dello sperma e dell'urina. Poiché l'urina ha un pH acido, questo può influenzare la motilità degli spermatozoi.

Come capire se è uscito liquido preseminale? Quando fuoriesce il liquido preseminale? Il liquido preseminale è il liquido che appare sulla punta del pene prima dell'eiaculazione. Ciò può accadere in qualsiasi momento durante l'eccitazione sessuale. Da non trascurare : possono stimolare l'emissione del liquido pre eiaculatorio anche le fasi iniziali di un rapporto coitale e le pratiche come masturbazione e preliminari. Come distinguere il liquido preseminale dallo sperma? Liquido preseminale e sperma non sono la stessa cosa: Lo sperma o liquido seminale esce dal pene durante l'apice del piacere sessuale con l'eiaculazione e, nella persona fertile, contiene spermatozoi.

Il liquido preseminale serve a preparare l'uretra all'orgasmo: se questa è lubrificata, lo sperma può essere espulso più facilmente. Il liquido preseminale è una secrezione trasparente, incolore o biancastra, dalla consistenza viscosa, prodotta dall'apparato riproduttivo maschile, che fuoriesce dal lume uretrale durante l'eccitamento sessuale, per effetto della stimolazione del pene, poco prima dell'eiaculazione. A occhio nudo, il liquido preseminale e lo sperma sono pressoché indistinguibili durante l'atto sessuale. Per composizione, il liquido preseminale presenta alcune differenze chimiche distintive. Per approfondire: Cosa contiene il liquido preseminale? Quanto liquido preseminale è normale? Il liquido preseminale può essere secreto in volume estremamente variabile da un individuo all'altro (si va da 0,5 ml a 14 ml). Indicativamente, la quantità prodotta può arrivare fino a 4-5 ml, ovvero meno di un cucchiaino da tè. In alcuni casi, l'importo di liquido pre eiaculatorio sarà così piccolo da risultare quasi impercettibile.

Può contenere sperma? Il liquido preseminale contiene spermatozoi? La risposta è: sì. Nonostante la quantità di spermatozoi nel liquido preseminale sia generalmente bassa, c'è ancora la possibilità di una gravidanza. Perché il liquido preseminale contiene spermatozoi? Il liquido preseminale viene prodotto nelle ghiandole di Cowper ed è costituito fondamentalmente da enzimi e muco. Nella sua forma più pura, il liquido seminale in realtà non contiene alcuno spermatozoo vivo. Il problema è che spesso viene contaminato dallo sperma durante l'eccitazione sessuale: se il partner ha eiaculato di recente, lo sperma residuo può rimanere all'interno dell'uretra.

Quanto è sicuro il coito interrotto? Durante l'atto sessuale, il coito interrotto consiste nell'estrazione del pene dalla vagina prima dell'eiaculazione. In questo modo, lo sperma non verrà riversato (teoricamente) nel canale vaginale della partner e non raggiungerà l'ovulo, pertanto viene usato come forma di contraccezione. Perché il coito interrotto non è affidabile? Il coito interrotto ha dimostrato essere uno dei metodi contraccettivi meno efficaci, ma molti lo utilizzano ancora per evitare una gravidanza indesiderata. Basti pensare che nel rapporto del 2013 redatto dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) ha rilevato che il 60% della popolazione femminile negli Stati Uniti (o dei loro partner) ha utilizzato questo metodo almeno una volta. Uno studio del 2015 ha rivelato che il 7% delle donne e il 6% degli uomini intervistati affermano che l'astinenza è il loro UNICO metodo contraccettivo durante i rapporti sessuali. Anche se il coito interrotto può sembrare conveniente, comporta alcuni rischi che potrebbero comportare alcuni grossi inconvenienti: Non fornisce protezione dalle infezioni a trasmissione sessuale (IST)

Anche se il partner esce prima dell'eiaculazione si potrebbe comunque rimanere incinta a causa del liquido preseminale. Questo è il motivo per cui il coito interrotto non è infallibile. Si può rimanere incinte a causa del liquido preseminale? Uno studio del 2013 ha rilevato che il 41% delle persone aveva tracce di spermatozoi vivi nel liquido preseminale, sebbene solo il 37% contenesse una "proporzione ragionevole" di sperma mobile con il potenziale di provocare una gestazione. Si ricordi però che basta un solo spermatozoo per fecondare un ovulo e iniziare una gravidanza. Anche se è impossibile dire se il liquido preseminale del proprio partner contenga dello sperma, si sa che il coito interrotto è rischioso se non si desidera una gravidanza. Una ricerca condotta nel 2017 ha rilevato che il 20% delle persone che facevano affidamento sul coito interrotto come contraccettivo si sono ritrovate con una gravidanza indesiderata: il tasso di fallimento più alto di qualsiasi metodo contraccettivo testato durante lo studio. Importante è anche notare che anche se il partner tira fuori il pene dalla vagina prima di eiaculare, parte dello sperma potrebbe comunque finire vicino al canale vaginale e gli spermatozoi potrebbero essere in grado di muoversi al suo interno. Naturalmente, ciò potrebbe accadere anche se il partner eiacula durante i preliminari, il che significa che in teoria si potrebbe rimanere incinta senza fare sesso. Se non si ha intenzione di iniziare una gravidanza, è meglio usare quindi un metodo contraccettivo più affidabile del coito interrotto.