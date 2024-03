In quanto tempo si smaltisce l'anestesia?

Le tempistiche di smaltimento dell'anestesia, tuttavia, non sono le medesime ma variano, appunto, in funzione al tipo di anestesia praticata e a fattori soggettivi del paziente.

Con il termine anestesia si intende la pratica che rende possibili interventi chirurgici o terapie, mediante utilizzo di farmaci che inducono la perdita di sensibilità e coscienza e il rilassamento muscolare in un determinata zona o in tutto il corpo.

Gli anestetici bloccano temporaneamente i segnali sensoriali che i nervi inviano al cervello dalla zona in cui si sta praticando l'intervento. In questo modo inibiscono la percezione del dolore nella zona trattata.

Quanto tempo ci vuole per smaltire l'anestesia?

I tempi di recupero posto anestesia differiscono in funzione del tipo di anestesia praticata. In primis se si tratta di anestesia locale o generale (chiamata anche totale), dalla condizione del paziente, dalla zona interessata e dal tipo di intervento chirurgico.

In caso di anestesia locale, i farmaci vengono smaltiti nel giro di poche ore, come nel caso delle cure odontoiatriche. Nel caso di anestesia generale, non si superano le 24-48 ore successive.

Durante questo lasso di tempo è consigliata una ripresa lenta delle normali azioni del quotidiano, come ad esempio non guidare e non assumere alcolici. Per qualche ora dal risveglio dall'anestesia generale, inoltre, è sconsigliato bere o mangiare perché il mancato controllo della funzionalità muscolare e dell'apparato digerente potrebbe causare soffocamento.