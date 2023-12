In ogni Ats ci sarà lo psicologo di base: requisiti e prestazioni ambulatoriali

Salute fisica e salute mentale equiparate dal sistema sanitario. Così come il medico di base, in ciascuna azienda sanitaria locale arriverà lo psicologo di base che eserciterà diverse prestazioni che si inseriscono nell'ambito della sanità primaria.

Il testo in primis -nell'articolo 1 -riconosce il diritto all'assistenza psicologica, evidenziando la cruciale importanza della salute mentale e del benessere psicologico individuale e collettivo. I servizi di psicologia di assistenza primaria in ogni azienda sanitaria locale, dovranno essere puntuali e garantiti alla collettività.

Psicologo di base: requisiti professionali

Laurea in psicologia e iscrizione all'albo degli psicologi.

Assenza di rapporti di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale.

Attestato di abilitazione regionale.

L'articolo 5 del testo sulla professione di psicologo di base, determina l'istituzione di elenchi regionali per gli psicologi di assistenza primaria con determinati requisiti. In primis, essere in possesso di una laurea in psicologia e dell'iscrizione all'albo degli psicologi. L'iscrizione agli elenchi degli psicologi di base potrà avvenire solo se il professionista non avrà all'attivo rapporti di lavoro subordinato con il Servizio sanitario regionale.