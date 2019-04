Cosa fare e cosa non fare subito dopo il parto

Si raccomanda di evitare assolutamente subito dopo la gravidanza – tanto più se non si hanno precedenti esperienze ginnico sportive – "improbabili" programmi di intenso allenamento, magari associati a diete più o meno drastiche. Sembrerebbe un'indicazione ovvia, ma d'altro canto molte donne si approcciano per la prima alla palestra o alla ginnastica volta proprio nel periodo post parto, al fine di "ripristinare la forma fisica", risultando impreparate e ciò nonostante sottoponendosi ad un'intensità di allenamento che sarebbe pesante anche per un'atleta evoluta. L'attività fisica può essere programmata e l'alimentazione gestita, ma modulandole nel rispetto dei cambiamenti fisiologici ed ormonali cui il corpo della donna è andato incontro sia nel pre, sia nel postparto.

Non dimentichiamo poi, che per circa 6 mesi l'ex gestante dovrebbe assolvere l'incarico di nutrice, allattando fino al divezzamento; ecco perché sono necessarie particolari ed ulteriori cautele, per non interferire con questa delicata ed importantissima fase di nutrizione del bambino.

Il programma di allenamento proposto può essere svolto sia in palestra che comodamente a casa. È infatti pensato proprio per i primi mesi dopo il parto in cui non è sempre facile organizzarsi per frequentare una palestra. In questa eventualità sarà sufficiente procurarsi dei semplici manubri componibili, acquistabili in qualsiasi centro specializzato in articoli sportivi.

Prima di cominciare, facciamo un'altra ed in importante premessa. Siccome durante il periodo di gestazione l'organismo della donna si è adattato alla crescita del bambino, attraverso vere e proprie trasformazioni del corpo – che interessano gli aspetti macroscopici muscolari ed ossei – non si può pensare di ritrovare nell'immediato postparto l'aspetto fisico precedente la gravidanza. Il corpo può impiegare anche un anno nell'intero processo di riadattamento, ma ciò non significa che la forma migliore sia impossibile da recuperare.

Il recupero del "peso forma" ad esempio, è uno degli aspetti che solitamente preoccupa maggiormente. Si può certamente rientrare del tutto nel peso fisiologico desiderabile, ma è necessario attendere il tempo fisiologicamente necessario. Oltre alla nascita del bambino, e all'espulsione della placenta e del liquido amniotico, bisogna attendere il ridimensionamento dell'utero; poi, anche il seno, durante il divezzamento, andrà incontro a una diminuzione considerevole.

Ciò detto passiamo ora a considerare alcune problematiche legate al periodo post parto, del tutto normali, ma che necessitano le dovute accortezze prima di mettere in pratica il programma di lavoro.