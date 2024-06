La progressione della patologia non è ben nota, ma si pensa sia almeno in parte e per alcune forme di AD collegate all'alterato metabolismo delle proteine β-amiloide e tau che si manifesta come accumulo di placche di β-amiloide e di grovigli neurofibrillari di tau ( NFT ) nel cervello .

Nonostante gli sforzi condotti dalla ricerca, gli esatti meccanismi che portano al morbo di Alzheimer (AD) restano in gran parte sconosciuti: ciò rappresenta un limite per l'individuazione di possibili target terapeutici per un'immunizzazione efficace nel prevenire o modificare la malattia.

Studi ottenuti mediante il brain imaging (in particolare con la tomografia ad emissione di positroni , PET) hanno dimostrato che tra i partecipanti agli studi clinici di immunoterapia passiva con anticorpi anti-Aβ, vi era una riduzione dei ligandi dell'amiloide dopo 18 mesi di terapia. Ciò suggeriva la potenziale capacità di ridurre la quantità di β-amiloide depositata in placche o solubile nel cervello dei pazienti con Alzheimer.

Sempre in modelli animali, è stato dimostrato che sia la somministrazione di vaccini, che l'immunoterapia passiva (termine utilizzato allorché cellule immunitarie effettrici specifiche attivate sono direttamente infuse al paziente, e non sono indotte od espanse nell'organismo), portavano ad un miglioramento delle prestazioni cognitive in associazione ad un aumento della clearance dei depositi di placche amiloidi .

Uno studio condotto nel 1999 su modelli animali ha evidenziato che un vaccino era in grado di portare ad una riduzione dell'accumulo di β-amiloide in topi transgenici, che sviluppavano un eccesso del precursore della proteina APP (Proteina Precursore dell'Amiloide).

Immunoterapia Attiva

E' stato dimostrato che il trattamento di modelli animali transgenici che sovraesprimevano una forma mutata della proteina APP umana, mediante l'utilizzo di un vaccino contro la proteina Aβ, portava al blocco dell'accumulo di amiloide nel cervello di questi animali. Successivamente a questi dati, la comunità scientifica cominciò a trattare i topi che sovraesprimevano APP ad un'età maggiore, quando cioè cominciavano ad essere presenti anche i primi depositi di amiloide.

L'efficacia del vaccino si è rivelata non solo nei modelli animali di topi transgenici, impiegati dai diversi gruppi di ricerca, ma anche in altre specie animali. Infatti, molti mammiferi sviluppano una perdita della memoria con l'avanzare dell'età. Inoltre, è stato osservato che questa perdita di memoria non era associata ai depositi di proteina amiloide.

Per questi motivi, lo sviluppo di una strategia per un nuovo vaccino nel morbo di Alzheimer rappresenta un'area vasta e continuamente in evoluzione nel campo della ricerca. Ad ogni modo, l'approccio perseguito nella maggior parte dei casi continua ad avere come obiettivo l'attivazione delle cellule B (attraverso l'immunizzazione attiva) e la produzione poi di specifici anticorpi (utilizzando l'immunizzazione passiva).

Considerata la risposta positiva della sperimentazione animale, è cominciata anche la sperimentazione dei vaccini in pazienti affetti da morbo di Alzheimer. Il vaccino, conosciuto come AN1792, è stato utilizzato in un campione di pazienti con demenza da lieve a moderata, trattati con una o più dosi. La prima osservazione è stata il riscontro di una risposta anticorpale variabile, in cui alcuni di questi pazienti non sviluppavano risultati apprezzabili contro l'antigene. Per questo motivo, a metà della sperimentazione clinica, si è verificata l'aggiunta di un adiuvante, QS-21, allo scopo di aumentare la risposta al vaccino. Nella fase I dello sviluppo clinico, una percentuale significativa di pazienti ha prodotto anticorpi contro l'Aβ, sebbene con titoli diversi, e non si sono verificati eventi avversi.

Purtroppo, dopo il successo di questo studio, nel 2001 durante la fase II, in seguito allo sviluppo di meningoencefalopatia asettica (una reazione infiammatoria del sistema nervoso centrale al vaccino) in un gruppo di pazienti (6%), la sperimentazione clinica è stata interrotta.

Nonostante l'interruzione prematura della sperimentazione per i casi di encefalite durante la fase-II della sperimentazione clinica, i ricercatori hanno continuato a monitorare i pazienti arruolati nello studio, misurando la loro risposta anticorpale con risultati promettenti.

Follow-up dei pazienti immunizzati con test per valutare le funzioni cognitive hanno dimostrato che nell'anno successivo allo sviluppo della risposta anticorpale al vaccino, i pazienti mostravano un declino cognitivo inferiore rispetto ai pazienti in cui non era presente una rilevabile quantità di anticorpi. Inoltre, alcuni di questi pazienti, in seguito al trattamento iniziale che poi venne sospeso, hanno mostrato una certa stabilità negli anni successivi, questo ad indicare che l'approccio immunoterapeutico può rilevarsi comunque benefico, nonostante le possibili reazioni avverse evidenziate. I risultati delle biopsie post mortem hanno evidenziato, infine, che c'era un segno riduzione della deposizione di Aβ in alcuni pazienti, nonché significativa riduzione delle placche deposizione in diverse regioni corticali. Le placche residue hanno mostrato un aspetto particolare suggerendo fagocitosi da microglia.