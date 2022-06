I probiotici sono supplementi nutrizionali in grado di favorire e mantenere l'equilibrio e quindi l'attività del microbiota intestinale.

Poiché, come vedremo meglio di seguito, il metabolismo del microbiota intestinale è strettamente legato alla funzione immunitaria locale e sistemica, mantenerlo in equilibrio è fondamentale per lo stato di salute generale.

In questo breve articolo parleremo dell'immunometabolismo, ovvero la disciplina che studia l'interazione tra microbiota ed organismo, con specifico riferimento all'azione energetica sulle cellule intestinali e trofica sulla funzione immunitaria.

Cercheremo quindi di capire come comportaci per mantenere o migliorare il benessere del microbiota, anche attraverso l'utilizzo di prodotti specifici.