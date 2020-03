Immunodepressione - Immunodeficienza

Generalità L'immunodepressione, o immunodeficienza, è la condizione medica in cui il sistema immunitario di un individuo funziona meno efficacemente del normale o non funziona affatto.

Esistono almeno due modi per classificare l'immunodeficienza e rendere più facile la consultazione delle cause scatenanti. Una prima classificazione usa, come criterio di distinzione, la componente affetta del sistema immunitario (immunodepressione in base alla componente affetta). Una seconda classificazione utilizza, come criterio distintivo, l'origine congenita o acquisita della condizione (immunodepressione in base all'origine).

Per diagnosticare l'immunodepressione, sono fondamentali: l'esame obiettivo, l'anamnesi, la conta dei globuli bianchi, la conta dei linfociti T e la conta delle immunoglobuline.

La terapia dipende dalle cause scatenanti: alcune cause comportano forme di immunodeficienza più trattabili di altre. Breve ripasso del sistema immunitario Il sistema immunitario è la barriera difensiva di un organismo contro le minacce provenienti dall'ambiente esterno – come per esempio virus, batteri, parassiti ecc – ma anche dall'interno – come per esempio le cellule impazzite (cellule tumorali) o malfunzionanti.

Per adempiere alle proprie funzioni protettive, il sistema immunitario può contare su svariati organi, cellule particolari e glicoproteine; insieme, tutti questi elementi compongono una sorta di “esercito” deputato ad attivarsi e aggredire qualunque cosa costituisca una potenziale minaccia per l'organismo.

Tra gli organi costituenti il sistema immunitario, rientrano la milza, le tonsille, il midollo osseo, il timo e i linfonodi; tra le cellule del sistema immunitario, meritano una citazione i globuli bianchi (granulociti, monociti e linfociti); infine, tra le glicoproteine del sistema immunitario, si ricordano gli anticorpi.

Cos'è l'Immunodepressione? Definizione di Immunodepressione L'immunodepressione, o immunodeficienza, è la condizione medica per cui il sistema immunitario di un individuo funziona meno efficacemente, rispetto al normale, o non funziona affatto.

Quindi, un soggetto affetto da immunodepressione – detto anche soggetto immunodepresso – è una persona che possiede scarse o assenti difese immunitarie e per questo è più prona alle infezioni, ad ammalarsi di tumore ecc.

Sintomi e Complicazioni Quali sono i Sintomi di Immunodepressione? Quando si parla di sintomi e segni dell'immunodepressione, ci si riferisce ai sintomi e ai segni delle malattie infettive che possono scaturire da un abbassamento o, nei casi più gravi, dall'assenza di difese immunitarie.

Le malattie infettive derivanti da uno stato di immunodepressione possono essere di natura batterica, virale, fungina o parassitaria e possono avere le caratteristiche sintomatiche di una polmonite, un raffreddore, un'influenza, una sinusite, una congiuntivite ecc.

Diagnosi Quali esami servono per la Diagnosi di Immunodepressione? In genere, l'iter diagnostico a cui sono sottoposti i pazienti con una sospetta forma di immunodepressione comprende: Un accurato esame obiettivo;

Un'attenta anamnesi;

Un test per la quantificazione dei livelli di globuli bianchi;

Un test per la quantificazione dei livelli di linfociti T;

Un test per la quantificazione dei livelli di immunoglobuline (o anticorpi). Se dopo questa serie di esami diagnostici permanessero dei dubbi, i medici possono contare su un altro test, molto affidabile, noto come test anticorpale (in inglese è antibody test). Il test anticorpale consiste nel somministrare al paziente un vaccino e nel valutare, a distanza di qualche giorno o settimana, come il sistema immunitario del paziente reagisce alla vaccinazione. Se il soggetto sotto esame non soffre di immunodepressione, il suo sistema immunitario funziona adeguatamente e produce, a seguito del vaccino, le giuste quantità di anticorpi; viceversa, se il soggetto esaminato soffre di immunodepressione, il suo sistema immunitario funziona male o non funziona affatto e, nonostante la stimolazione del vaccino, non produce alcun anticorpo utile.

Terapia Quali sono le Cure per l'Immunodepressione? Il trattamento dell'immunodepressione dipende, principalmente, da ciò che ha pregiudicato il funzionamento del sistema immunitario, ossia le cause scatenanti.

Alcune cause scatenanti sono curabili e ciò permette di raggiungere la guarigione; altre cause, invece, sono difficilmente curabili o non lo sono affatto e questo rende indispensabile il ricorso a terapie che rimedino alle mancanze del sistema immunitario e a terapie contro le possibili conseguenze (es: infezioni).

A prescindere dalle cause dell'immunodepressione, un consiglio sempre valido, per chi presenta un calo patologico delle difese immunitarie, è ridurre al minimo l'esposizione agli agenti patogeni.

Alcuni consigli per ridurre l'esposizione agli agenti patogeni infettivi: Evitare la frequentazione di luoghi molto affollati

Condurre uno stile di vita sano e aver cura della propria igiene personale

Aver cura della propria igiene dentale

Ricorrere a profilassi antibiotica

Evitare il contatto con persone malate di una qualche infezione (anche un semplice raffreddore) Immunodepressione Primaria (o Congenita) L'immunodepressione congenita è il risultato di anomalie cromosomiche incurabili. Pertanto, una persona affetta da un difetto cromosomico, che causa immunodepressione dalla nascita, è destinata a convivere con un sistema immunitario poco efficace e con il rischio di sviluppare facilmente infezioni.

In tali circostanze, esistono comunque dei rimedi, i quali hanno lo scopo di compensare le carenze del sistema immunitario; tra i suddetti rimedi, rientrano: La terapia sostitutiva con immunoglobuline . Questo trattamento prevede la somministrazione di anticorpi per via intravenosa o per via sottocutanea.

. Questo trattamento prevede la somministrazione di anticorpi per via intravenosa o per via sottocutanea. Il trapianto di cellule staminali ematopoietiche . Le cellule staminali ematopoietiche sono le cellule che danno origine a tutte le cellule del sangue.

. Le cellule staminali ematopoietiche sono le cellule che danno origine a tutte le cellule del sangue. La somministrazione di citochine specifiche. Lo scopo di questi trattamenti è prevenire l'insorgenza di infezioni e di altre malattie legate a un calo delle difese immunitarie. Immunodepressione Secondaria o Acquisita Il trattamento dell'immunodepressione secondaria è un argomento ampio e complesso, in quanto le possibili cause scatenanti sono numerose, talvolta curabili e talvolta non.

Per alcune forme di immunodeficienza acquisita (es: leucemie, mieloma multiplo ecc), sono validi il già citato trapianto di cellule staminali ematopoietiche, la già citata terapia sostitutiva con immunoglobuline o il trapianto di midollo osseo.

Per l'immunodeficienza secondaria dovuta all'AIDS, esistono varie terapie (per esempio la terapia antiretrovirale), ma nessuna veramente efficace al 100% e in ogni individuo.

Per l'immunodepressione acquisita conseguente a condizioni come la malnutrizione o il trattamento chemioterapico, l'unica soluzione consiste, semplicemente, nel rimediare al fattore scatenante (es: in caso di malnutrizione, il rimedio è ristabilire una corretta alimentazione). Cure contro le possibili conseguenze dell'Immunodepressione Un soggetto immunodepresso può sviluppare con estrema facilità infezioni batteriche, virali, fungine e/o parassitarie.

In presenza di infezioni, i possibili rimedi consistono in: Farmaci antivirali e interferone, se l'infezione è dovuta a virus. Esempi di farmaci antivirali utilizzati sono: l'amantadina, la ramantadina e l'aciclovir.

Antibiotici, se l'infezione è dovuta a batteri.

Farmaci antifungini (o antimicotici), se l'infezione è dovuta a funghi.

Prognosi Se trattate a dovere, molte forme di immunodepressione primaria godono di una prognosi favorevole. Infatti, nonostante le cause scatenanti siano condizioni incurabili, un trattamento precoce e regolare delle carenze del sistema immunitario garantisce ai pazienti una durata normale della vita.

Passando quindi all'immunodepressione secondaria, la prognosi per tale problematica dipende molto dalla gravità delle cause scatenanti. Per esempio, un'immunodeficienza acquisita dovuta a una leucemia gode di una prognosi decisamente più sfavorevole, rispetto a un'immunodeficienza acquisita dovuta a uno stato di malnutrizione, in quanto la leucemia è una condizione più complessa da curare.