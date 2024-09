Immunità di gregge: cos'è e come funziona?

L'immunità di gregge può verificarsi quando una percentuale sufficiente di una popolazione è diventata immune ad un'infezione, per il fatto che è vaccinata o l'ha già contratta , sviluppando una memoria anticorpale nei confronti della malattia. Diminuisce così la probabilità per gli individui che mancano di immunità verso un determinato patogeno di contrarre l'infezione.

L'espressione immunità di gregge deriva dall'inglese Herd immunity e viene utilizzata per indicare quella situazione in cui i soggetti immuni ad un determinato patogeno ne rendono difficile la diffusione , immunizzando in maniera indiretta anche quei pochi soggetti ancora vulnerabili .

L' immunità di gregge (detta anche immunità di gruppo ) è una forma di protezione acquisita indirettamente da una popolazione nei confronti di alcune malattie infettive contagiose ; viene a stabilirsi per effetto di una precedente vaccinazione o dopo aver già contratto l'infezione in passato.

Come funziona?

Il concetto di immunità di gregge si applica solo alle MALATTIE CONTAGIOSE, cioè che si trasmettono da un individuo all'altro. Il tetano è un esempio di malattia infettiva, non contagiosa, quindi l'immunità di gregge non si applica.

Come funziona l’immunità di gregge?

Shutterstock

L'immunità di gregge s'instaura a livello di un'intera società, quando risulta consistente il numero di persone immuni perché hanno già contratto l'infezione e/o vaccinate contro la stessa, a protezione anche delle persone che non possono essere sottoposte a vaccinazione per specifiche ragioni di salute (ad es. bambini troppo piccoli per essere vaccinati, soggetti con sistema immunitario indebolito o compromesso).

In un certo senso, quindi, l'immunità di gregge protegge indirettamente anche quella minoranza di individui che non sono stati vaccinati nei confronti di specifici agenti infettivi.

Principio base Maggiore è la proporzione di individui immuni in una comunità, minore è la probabilità che individui non immuni (e suscettibili all'infezione) entrino in contatto con un individuo infetto.

L'immunità di gregge aumenta le possibilità di arrestare o rallentare la circolazione di un determinato agente infettivo e la diffusione della malattia infettiva contagiosa. Il patogeno non è in grado, quindi, di sviluppare un'epidemia, a causa della bassa probabilità di incontrare individui suscettibili e, pertanto, non è capace di creare una catena d'infezioni.

Alterando le dinamiche di trasmissione dei patogeni nel corso di un'epidemia, l'immunità di gregge è, quindi, un meccanismo determinante per arrestare la diffusione di una malattia infettiva.

Quando si raggiunge l’immunità di gregge?

L'immunità di gregge si ottiene quando una certa percentuale della popolazione è immunizzata e si raggiunge una data soglia per l'immunità, che deve sempre essere accuratamente verificata e comprovata.

La percentuale di immunizzati necessaria a conferire protezione indiretta è diversa da malattia a malattia (vari patogeni hanno differenti indici di contagiosità) e per quelle più contagiose è molto alta.

Per il morbillo, ad esempio, per raggiungere questa "protezione di gruppo", a beneficio di tutti, è necessaria una copertura vaccinale del 95% per mettere in sicurezza anche chi non può vaccinarsi.

Perché è importante? L'immunità di gregge protegge bambini vulnerabili e adulti che non possono essere vaccinati.

Il parametro chiave che definisce la soglia di immunità di gregge è R0, ovvero il numero di nuove infezioni generate dal primo individuo infettivo in una popolazione completamente suscettibile.

Soglia di immunità di gregge: da cosa è influenzata?

La soglia di immunità di gregge deve tenere in considerazione caratteristiche demografiche, oltre che quelle riferite allo specifico patogeno:

Densità della popolazione ospite : numero di ospiti suscettibili presenti in un ambito geografico (isola, città ecc.) al di sotto della quale il microorganismo non può mantenersi in una popolazione;

: numero di ospiti suscettibili presenti in un ambito geografico (isola, città ecc.) al di sotto della quale il microorganismo non può mantenersi in una popolazione; Tasso di riproduzione di base del patogeno (R0) : valore teorico che indica il numero medio di casi secondari prodotti da un'infezione primaria in una popolazione interamente suscettibile;

: valore teorico che indica il numero medio di casi secondari prodotti da un'infezione primaria in una popolazione interamente suscettibile; Tasso di riproduzione effettivo (R) : dipende dalla frazione di popolazione effettivamente suscettibile all'infezione;

: dipende dalla frazione di popolazione effettivamente suscettibile all'infezione; Principio di azione di massa : il corso di un'epidemia dipende dalla quota di contatti tra suscettibili ed infetti;

: il corso di un'epidemia dipende dalla quota di contatti tra suscettibili ed infetti; Virulenza del patogeno: trasmissibilità e durata dell'infettività possono essere correlate alla virulenza.

Quanto dura l’immunità di gregge?

Quando l'immunità di gregge viene raggiunta, l'agente infettivo smette di circolare e, di conseguenza, nessuno più contrae l'infezione di cui è responsabile. Proprio per questo motivo, chi può vaccinarsi, oltre a proteggere sé stesso, tutela anche la categoria di persone che non può farlo.

Con il passare del tempo e delle generazioni, aumenta la percentuale di persone che non presentano alcuna immunità protettiva, pertanto l'immunità di gregge verso una determinata malattia viene progressivamente perduta dalle popolazioni, salvo l'infezione non venga nel frattempo eradicata come è successo nel caso del vaiolo.