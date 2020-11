Immunità da COVID-19: Quanto Dura? Ci si può riammalare?

Il tempo di sieroconversione mediano per gli anticorpi totali, IgM e poi IgG era rispettivamente il giorno 11, il giorno 12 e il giorno 14 dopo l'insorgenza dei sintomi. La presenza di anticorpi è stata rilevata in <40% tra i pazienti entro 1 settimana dall'esordio e rapidamente aumentata al 100% (anticorpi totali), 94,3% (IgM) e 79,8% (IgG) dal giorno 15 dopo l'esordio (6-11).

Nelle forme lievi, la rilevazione può richiedere più tempo (quattro settimane o più) e, in un numero limitato di casi, IgM e IgG non vengono rilevati affatto. Sulla base dei dati attualmente disponibili, gli anticorpi IgM e IgG contro SARS-CoV-2 si sviluppano tra 6 e 15 giorni dopo l'insorgenza della malattia.

La linfopenia è una caratteristica principale dell'infezione da COVID-19: questa interessa le cellule T CD4 +, le cellule T CD8 + e le cellule B, ed è più pronunciata nei pazienti gravemente malati. Inoltre, è stato riscontrato che in quest'ultimi le reazioni dei linfociti T possono essere alterate, iperattivate o inappropriate: ulteriori ricerche sono necessarie per chiarire questo aspetto (2-5).

Linfociti totali , cellule T CD4 + , cellule T CD8 + , linfociti B (secernono anticorpi) e cellule Natural Killer (producono fattori che inducono l'apoptosi di cellule riconosciute come infette) hanno mostrato un'associazione significativa con lo stato infiammatorio in COVID-19 , in particolare le cellule T CD8 + e il rapporto CD4 +/ CD8 +.

L'immunità cellula-mediata è modulata dai linfociti T, un tipo di globuli bianchi specializzati nel riconoscimento delle cellule infettate dal virus SARS-CoV-2 , che entrano in gioco come seconda linea di difesa dopo l'attivazione degli anticorpi.

Capire per quanto tempo le risposte immunitarie siano efficienti nel proteggere dall'eventuale reinfezione sono le domande chiave per prevedere il decorso dell'emergenza sanitaria.

Ad oggi, si sa che chi si ammala di COVID-19 sviluppa una risposta anticorpale nel periodo compreso tra 10 e 21 giorni dopo l'infezione ; nella stragrande maggioranza, sembra che questi anticorpi siano neutralizzanti , cioè in grado di respingere ulteriori attacchi da parte del virus, come accade per altre malattie infettive. Resta da definire quanto dura l'immunità che conferiscono.

Una delle questioni più discusse dall'inizio della pandemia di COVID-19 è quale ruolo abbia l'immunità . In particolare, si sta cercando di comprendere in che modo il sistema immunitario risponde a SARS-CoV-2 e se, una volta guariti, si diventa immuni all'infezione oppure si corre il rischio di contrarre il virus una seconda volta .

Secondo una ricerca preliminare, non ancora sottoposta a revisione paritaria (peer reviewed), condotta dal Public Health England (agenzia governativa inglese) e dall'UK Coronavirus Immunology Consortium, l'immunità conferita dai linfociti T potrebbe durare fino a 6 mesi . I risultati non indicano però se la persona è protetta più a lungo da una seconda infezione (15).

Un altro studio pubblicato su Nature (14) giunge alla stessa conclusione: i livelli di anticorpi protettivi diminuiscono di oltre il 70% in convalescenza e dopo alcuni mesi, in alcuni soggetti, non sono più rilevabili.

Uno studio osservazionale condotto dal King's College di Londra ha evidenziato che l' immunità sembra indebolirsi drasticamente nel giro di pochi mesi : le risposte anticorpali alla SARS-CoV-2 sono massime dopo circa tre settimane dalla comparsa dei sintomi. In seguito a tale periodo, gli anticorpi anti SARS-CoV-2 circolanti nel sangue tendono a diminuire gradualmente, in certi casi fino a non essere neppure più rilevabili. Tre mesi dopo l'infezione soltanto nel 17% dei partecipanti alla ricerca (90 ex pazienti) la risposta immunitaria conserva la stessa potenza. Sono necessarie ulteriori approfondimenti per determinare il livello di anticorpi necessari per la protezione dalle infezioni (13).

Le risposte anticorpali ad altri coronavirus umani durano fino a 12 settimane, come accade con altri coronavirus stagionali responsabili di infezioni lievi (es. raffreddore ), o più a lungo, come in chi aveva contratto i virus di SARS e MERS , lontani parenti del SARS-CoV-2: indicativamente, in questi casi, l'immunità dura 12-34 mesi dopo l'infezione.

La maggior parte di chi si ammala di COVID-19 sviluppa anticorpi entro poche settimane, ma non è ancora del tutto stato chiarito per quanto tempo la memoria immunitaria sia efficiente nel produrre risposte protettive.

Non è attualmente noto se le risposte anticorpali o le risposte dei linfociti T nelle persone infette conferiscano immunità protettiva e, in tal caso, quanto forte sia necessaria la risposta affinché ciò avvenga.

Resta da definire se la risposta immunitaria indotta dall'infezione sia protettiva o se queste persone rischiano di contagiarsi nuovamente. A tal proposito, serviranno ulteriori indagini (studi epidemiologici e test sierologici per la rilevazione di anticorpi) per comprendere le risposte immunitarie indotte dalla prima infezione.

La possibilità di ammalarsi di nuovo dipende da deficit qualitativi o quantitativi della reazione immunitaria all'infezione da SARS-CoV-2 : in alcuni casi, la carica virale è bassa, quindi la reazione dell'organismo è limitata e/o non si sviluppa una buona memoria immunologica; altre volte, il sistema immunitario è debilitato da altri problemi di salute e risulta meno efficiente a contrastare eventuali patogeni. La reinfezione dipende anche dalla riesposizione.

Se le sequenze sono abbastanza diverse – per appartenenza a ceppi diversi o per numero di mutazioni considerevoli, è ragionevole credere di essere di fronte a due diverse infezioni. In realtà, come esposto dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC, da European Centre for Disease Prevention and Control), i virus possono accumulare mutazioni quando si trovano nei loro ospiti e più ceppi virali possono infettare lo stesso ospite (17).

Non è sufficiente basarsi sui risultati dei tamponi molecolari per alcuni motivi:

Per parlare di reinfezione da SARS-CoV-2 non basta tornare positivi (tampone molecolare) dopo essere stati dichiarati guariti da una precedente infezione, ma è necessario avere a disposizione le sequenze genetiche dei campioni virali della prima e seconda infezione e confrontarle.

La reinfezione non è, quindi, un'evenienza comune, ma appare comunque significativa per monitorare le possibili mutazioni dell'agente virale e le conseguenze che queste possono avere nei confronti dell'immunità personale (16).

