Ileostomia: per quali malattie serve e come funziona

Ileostomia: cos’è In cosa consiste l'ileostomia? L'ileostomia è un intervento chirurgico all'addome che prevede la deviazione all'esterno di un tratto dell'intestino tenue (ileo) con la creazione di un'apertura artificiale sulla parete addominale (stomia) per eliminare le feci. L'ileostomia può essere definitiva o temporanea. La parte terminale dell'ileo portata all'esterno viene suturata alla cute (solitamente nella parte inferiore destra dell'addome), escludendo così il passaggio del materiale intestinale attraverso il colon ed il retto. Essendo privo di sfintere che mantenga la continenza, l'ileostomia non può controllare volontariamente la fuoriuscita dei gas intestinali e delle feci, rendendo necessario l'impiego di un dispositivo di raccolta (il cosiddetto «sacchetto») da applicare sulla cute circostante la stomia. L'ileostomia si esegue per trattare malattie e condizioni che colpiscono il sistema digestivo, incluse malattie infiammatorie o tumorali dell'apparato intestinale. Shutterstock

Quando serve Ileostomia: quando serve? Di solito, un'ileostomia è necessaria perché un problema impedisce il corretto funzionamento dell'ileo o una malattia colpisce quella parte del colon ed è necessario rimuoverla. L'estremità dell'ileo (la parte più bassa dell'intestino tenue) viene fatta passare attraverso questa apertura per formare uno stoma, solitamente nella parte inferiore destra dell'addome. Un'ileostomia può essere necessaria solo per un breve periodo (temporanea), magari da 3 a 6 mesi, perché quella parte del colon ha bisogno di tempo per riposare e guarire da un problema o da una malattia. A volte, però, una malattia, come nel caso delle patologie tumorali, è più grave e l'ileostomia può essere necessaria per il resto della vita (permanente). Che aspetto ha una ileostomia? Quando si guarda la propria ileostomia, in realtà si sta osservando il rivestimento (la mucosa) del proprio intestino tenue, che assomiglia al rivestimento interno della guancia.

La stomia apparirà dal rosa al rosso, sarà calda e umido e secernerà piccole quantità di muco; si ridurrà poco dopo l'intervento chirurgico e la sua forma sarà da rotonda a ovale. Alcuni stomi possono sporgere leggermente, mentre altri sono piatti contro la pelle.

A differenza dell'ano, l'ileostomia non ha valvole o muscoli di chiusura: ciò significa che non si sarà in grado di controllare il passaggio delle feci.

Non ci sono terminazioni nervose nella stomia, quindi non è fonte di dolore o disagio.