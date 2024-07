Secondo diversi studi presenti in letteratura scientifica, l' ipotiroidismo aumenta il rischio di sviluppare apnea notturna e russamento notturno.

Cosa si intende per russamento?

Il russamento consiste nell'emissione di suoni forti e sgradevoli durante il sonno, a causa di un collasso parziale delle vie aeree superiori. In condizioni normali l'aria entra attraverso il naso, attraversa una serie di tessuti, fino ad arrivare nei polmoni senza incontrare ostruzioni. Quando c'è russamento, invece, il palato molle, la lingua e le tonsille collassano e impediscono un respiro regolare.

Il russare è proprio il suono prodotto mentre l'aria scorre attraverso le vie aeree e si riverbera attraverso tutto il tessuto che collassa. Il russamento è un disturbo fastidioso e imbarazzante sia per chi ne soffre sia per chi dorme accanto a lui.

Spesso è innocuo, ma può essere un sintomo di un problema di salute di base che potrebbe richiedere un trattamento medico, come l'apnea istruttiva notturna. Per questo, non andrebbe mai sottovalutato e sempre riportato all'attenzione del medico.

Il russamento è sintomo di ipotiroidismo?