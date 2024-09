Il magnesio aiuta a ridurre l'ansia?

Il magnesio può aiutare a controllare i neurotrasmettitori o messaggeri chimici del cervello , con conseguente effetto calmante sul corpo. Si tratta di uno ione intracellulare, e agisce come meccanismo protettivo in caso di esposizione a un fattore di stress, e può inibire i neurotrasmettitori eccitatori che alla fine contribuiscono allo stress nel corpo.

Quanto magnesio assumere in caso di ansia e stress?

Le dosi giornaliere raccomandate di magnesio partono da 400 milligrammi e 310 mg per uomini e donne tra i 19 e i 30 anni, fino a 420 mg per gli uomini e 320 mg per le donne oltre i 30 anni. L'assunzione di magnesio per l'ansia, tuttavia, può variare da individuo a individuo, a seconda delle esigenze specifiche di salute e benessere.

Il medico curante può raccomandare l'integrazione di magnesio per coloro che non riescono costantemente a soddisfare le proprie esigenze attraverso la sola dieta e che manifestano sintomi di ansia. Gli integratori di magnesio possono essere solitamente assunti in qualsiasi momento della giornata, con o senza pasti. Il dosaggio varia a seconda delle marche, ma la maggior parte delle capsule o pillole fornisce 100-150 mg di magnesio.

L'assunzione di un integratore di magnesio è generalmente riconosciuta come sicura per l'adulto medio, senza particolari effetti collaterali. I soggetti con malattie renali e disturbi gastrontestinali dovrebbero consultare il proprio medico perché potrebbero presentarsi episodi di tossicità, diarrea, nausea e dolore addominale.

Alcune forme di magnesio, come il cloruro di magnesio e l'ossido di magnesio, hanno maggiori probabilità di causare effetti collaterali indesiderati.