Il dolore al collo può dipendere dal tunnel carpale?

Il nervo mediano è un importante nervo periferico degli arti superiori, che origina dal cosiddetto plesso brachiale e percorre prima tutto il braccio , poi tutto l'avambraccio e, infine, raggiunge la mano passando per il "famoso" tunnel carpale.

Perché la sindrome del tunnel carpale può causare dolore al collo?

Movimenti ripetitivi, come digitare o persino dormire in un modo che fa male al polso, possono infiammare o ferire i tessuti che circondano il tunnel carpale. Questa infiammazione può comprimere il nervo mediano e provocare dolore che si propaga lungo tutto il nervo mediano fino al collo.

Un trauma, come una caduta o un colpo, su un lato del corpo che colpisce la mano, il braccio o la spalla, potrebbe comprimere o danneggiare il nervo mediano in più punti. Ciò significa che si potrebbe avvertire dolore in qualsiasi punto del nervo dal polso al collo.

Il dolore al collo può verificarsi anche quando si cambia il modo in cui si usa la mano o il braccio per aiutare a ridurre il dolore causato dalla sindrome del tunnel carpale.

Limitare l'uso della mano e del braccio può causare tensione che provoca dolore e rigidità al collo; inoltre, compensare eccessivamente usando l'altra mano può causare dolore al polso, alla spalla e al collo dell'altro lato del corpo.