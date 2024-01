Il digiuno migliora raffreddore e influenza?

Secondo alcune teorie, il modo migliore per combattere influenza , raffreddore e altri malanni invernali è seguire una dieta varia ed equilibrata, così da fornire all'organismo tutte le sostanze e il carburante necessari per la guarigione. Ma c'è anche chi sostiene il contrario, ossia che per ripristinare più velocemente lo stato di salute sia utile digiunare. In effetti, stando a diversi studi, brevi periodi di digiuno potrebbero supportare una sana funzione immunitaria .

Ma che cosa si intende esattamente per digiuno? Per digiuno si intende un lasso di tempo di astinenza da cibi e/o da bevande . Esistono diversi tipi di digiuno. I più comuni sono il digiuno assolut o, che significa non mangiare né bere nulla, in genere per un breve periodo, e il digiuno intermittente , uno schema alimentare che alterna periodi di alimentazione a periodi di digiuno, che possono durare fino a 24 ore.

Secondo diversi studi il digiuno potrebbe essere un alleato dell'organismo nella lotta alle malattie come i classici disturbi da raffreddamento. Infatti, sarebbe in grado di promuovere la produzione e la rigenerazione delle cellule immunitarie e limitare la risposta infiammatoria .

Il digiuno potrebbe stimolare il sistema immunitario

Quasi tutti gli studi e le ricerche sul legame fra digiuno e sistema immunitario riguardano il digiuno assoluto o intermittente. Entrambe queste metodiche obbligano il corpo a ricorrere alle proprie riserve di energia per sostenere le funzioni vitali e questo potrebbe avere effetti benefici sul sistema di difesa.

La fonte energetica primaria dell'organismo è il glucosio, che si trova in due forme: una circolante nel sangue e l'altra di immagazzinamento, ossia il glicogeno che viene stoccato nel fegato e nei muscoli. Una volta che il glucosio e il glicogeno esauriscono, cosa che in genere avviene a distanza di tempo da un esercizio di resistenza prolungato o il digiuno, il corpo utilizza altre fonti per produrre energia e inizia così a utilizzare i grassi e, in misura minore, gli aminoacidi.

Per impiegare il grasso corporeo immagazzinato lo scompone in acidi grassi, che diventano combustibile in un processo noto come lipolisi. Gli acidi grassi possono essere metabolizzati per produrre sottoprodotti chiamati chetoni, che il corpo e il cervello possono utilizzare come fonte di energia. In particolare, un chetone primario – il beta-idrossibutirrato (BHB) – può apportare benefici al sistema immunitario, anche se i suoi meccanismi di funzionamento non sono completamente noti.

Secondo alcune teorie esso agirebbe contrastando l'infiammazione in eccesso e lo stress ossidativo causati da inflammasomi come NLRP3, che fanno parte del sistema immunitario innato. Uno studio della Yale School of Medicine ha dimostrato che l'esposizione di cellule immunitarie umane a una quantità di beta-idrossibutirrato simile a quella che potrebbe esserci nell'organismo dopo due giorni di digiuno è in grado di ridurre la risposta infiammatoria.

Stando ad altri studi, il digiuno potrebbe agire promuovendo sia la produzione sia la rigenerazione delle cellule immunitarie e al tempo stesso sopprimendo le citochine infiammatorie.