Il Covid danneggia il Cuore: lo studio

Già nei mesi successivi allo scoppio della pandemia , esperti e scienziati si erano resi conto che il Coronavirus non era in grado di danneggiare solo ed esclusivamente i polmoni , ma anche il cuore , oltre ad altri organi e tessuti. Nel tempo, l'impatto dell'infezione da Covid-19 sull' apparato cardiovascolare è stato confermato con certezza dall'evidenza clinica e da numerosi studi.

Perché il Covid fa male al cuore

Gli studi condotti in seguito allo scoppio della pandemia da Covid-19 hanno documentato come il Coronavirus, una volta penetrato nell'organismo, inizi a replicarsi in maniera più o meno silente: non sempre, infatti, compaiono sintomi. Anche in questi casi, comunque, se non si interviene /o se l'organismo non riesce a sconfiggerlo, l'infezione evolve, provocando una risposta immunitaria infiammatoria che in un primo momento coinvolge i polmoni.

In alcuni casi, però, l'infiammazione si evolve e si estende, arrivando a coinvolgere il sistema vascolare, danneggiandolo e provocando la comparsa di piccoli trombi che possono ostacolare la circolazione e causare complicanze in altri organi, come cuore, reni e cervello.

Non solo: il virus può anche entrare nelle cellule cardiache, determinando una vasculite generalizzata. Fra l'altro, occorre ricordare che l'infiammazione dei polmoni riduce la capacità di ossigenazione del sangue, causando un danno indiretto al cuore.