Igienizzare le Mani: Errori da Non Fare

I prodotti igienizzanti per le mani sono diventati ormai oggetti indispensabili della routine quotidiana. Da un anno sono diventati parte integrante del "nécessarie" da portare con sè quando si esce di casa. Sono ovunque: nei locali pubblici, negli uffici, negli ospedali. Del resto, l'igienizzazione delle mani è una delle misure di contenimento e protezione più efficaci . A patto che sia fatta correttamente. Non basta, infatti, applicare un po' di gel per diminuire i rischi. Occorre rispettare alcune indicazioni . Questo perché se si commettono errori, la pratica diventa molto meno efficace.

L'igienazzione delle mani aiuta a prevenire la diffusione del Covid-19. Quando possibile, l'ideale rimane lavarsi le mani con acqua e sapone: questa manovra, infatti, assicura che tutti i germi e virus vengano rimossi dalle mani. Tuttavia, anche i disinfettanti per le mani sono una buonissima opzione. Rispetto al lavaggio classico con acqua con sapone per 20 secondi più volte al giorno, infatti, i gel sono più veloci e spesso provocano meno irritazioni. Inoltre, sono facili da usare quando si è in giro per commissioni. Tuttavia, ci sono alcuni errori che potrebbero pregiudicare la loro efficacia.

Usare i prodotti sbagliati

Un prodotto disinfettante non vale l'altro. I gel disponibili in commercio, infatti, non sono tutti uguali. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) americani, i più efficaci nell'uccidere i germi sono quelli che contengono almeno il 60% di alcol. Meglio evitare quelli a base di metanolo e 1-propanolo, che per la Food & Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti sono forme potenzialmente tossiche di alcol.

Attenzione: non acquistare disinfettanti per le mani con imballaggi che imitano i contenitori di alimenti o bevande. I bambini potrebbero esserne attratti e mangiarli, rischiando gravi pericoli.

Nei primi mesi della pandemia non era facile reperire i disinfettanti per le mani. Alcune persone, quindi, hanno optato per un approccio fai-da-te, creando prodotti casalinghi. Questo non è più raccomandato.