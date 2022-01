IgE: Cosa Sono? Funzioni delle Immunoglobuline E

IgE: Cosa Sono?

Le immunoglobuline di classe E (IgE) sono proteine globulari ad attività anticorpale, molto importanti per il corretto funzionamento del sistema immunitario.

Shutterstock

Nella pratica medica, il maggior impatto delle IgE è nelle allergie, ma il loro ruolo non è limitato solo a questo tipo di reazione.

Immunoglobuline: 5 Punti Chiave

1. Le immunoglobuline (Ig) sono anticorpi che hanno la funzione di legare e neutralizzare uno specifico antigene (sostanza estranea, potenzialmente dannosa per l'organismo).

2. Le immunoglobuline sono prodotte dai linfociti B in risposta ad uno stimolo antigenico esterno e/o interno. In pratica, le Ig si comportano in modo simile a sentinelle, pronte ad allertare i linfociti attivati (plasmacellule) a produrre un numero molto elevato di anticorpi (fino a 2000 al secondo), una volta entrate a contatto con l'aggressore.

3. Esistono cinque classi di immunoglobuline: IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Ciascuna di queste presenta struttura e funzioni tali da renderle implicate in specifiche reazioni immuni; in altre parole, il modo in cui un anticorpo provvede a rimuovere un antigene dipende dalla classe a cui appartiene.

Shutterstock

4. Nell'ambito del sistema immunitario, le immunoglobuline costituiscono la componente principale dell'immunità umorale, quindi hanno riconoscendo ogni determinante antigenico come un bersaglio e lo neutralizzano o lo rendono facilmente identificabile dai fagociti e dalle cellule citotossiche.

5. Tutte le immunoglobuline possono mediare le forme più semplici di attacco antigenico (neutralizzazione e agglutinazione), mentre le classi particolari si specializzano nell'opsonizzazione dell'antigene, nell'attivazione del sistema del complemento e nella stimolazione dei linfociti natural killer.