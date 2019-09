L'ifema può interessare la cornea e produrre importanti conseguenze per l'occhio e la visione , oltre ad essere indicativo di condizioni più gravi, come il glaucoma , quindi richiedono un'attenzione immediata da parte dell'oculista. L'ifema deve essere trattato correttamente; se trascurato o sottovalutato, questa condizione può causare problemi permanenti alla vista.

Le cause più frequenti sono i traumi contusivi a testa e globi oculari . L'ifema può verificarsi anche spontaneamente, in particolare tra le persone che stanno assumendo farmaci anticoagulanti (come warfarin o aspirina ) o affetti da un disordine della coagulazione del sangue . Altri importanti fattori di rischio per il sanguinamento nella camera oculare anteriore sono il diabete e la crescita del tumore nell'occhio ( melanoma oculare ).

L' emorragia subcongiuntivale (detta anche iposfagma ) è la tipologia di rottura dei capillari dell'occhio più comune. Il processo coinvolge lo spazio situato appena sotto la congiuntiva (superficie trasparente dell'occhio). Nell'emorragia sottocongiuntivale, infatti, si verifica un versamento di sangue conseguente alla rottura dei piccoli capillari superficiali, situati tra la sclera e la congiuntiva . Questa forma di sanguinamento non comporta, in genere, alterazioni dell'occhio o della vista. A differenza dell'ifema, poi, l'emorragia subcongiuntivale non è dolorosa e può essere causata da situazioni relativamente banali, come un semplice starnuto o un colpo di tosse . Per saperne di più, consulta anche: Sangue nell'Occhio e Rottura dei Capillari dell'Occhio .

Con il termine " ifema " (in inglese "hyphema") in medicina viene indicata una raccolta di sangue nel segmento anteriore dell'occhio, tra la cornea e l'iride, normalmente contenente umor acqueo trasparente ed incolore.

Altri fattori di rischio per la formazione di un ifema è anche l'assunzione di alcool e di farmaci anticoagulanti come: l'aspirina ( acido acetilsalicilico ) e il warfarin.

Una causa comune dell'ifema sono gli infortuni sportivi. I problemi agli occhi che ne conseguono possono essere molto gravi. Oltre all'ifema, queste lesioni possono causare cataratta , distacchi di retina e glaucoma , fino alla cecità. Per questo motivo, dopo un trauma oculare, anche se la vista sembra normale e non si manifestano particolari sintomi , è sempre consigliabile consultare immediatamente il proprio oculista di riferimento.

La causa più comune dell'ifema è un infortunio al viso, in grado di provocare un danno all'iride o alla pupilla. Le lesioni agli occhi possono essere causate da traumi contusivi alla testa e ai globi oculari e incidenti in ambito lavorativo o sportivo.

L'accumulo di sangue può anche causare un aumento della pressione intraoculare che può peggiorare o rappresentare un fattore di rischio per il glaucoma. In media, la pressione nell'occhio rimane elevata per sei giorni prima di diminuire: la maggior parte degli ifemi non complicati si risolvono entro 6-7 giorni.

L'ifema può apparire come una sfumatura rossastra o come un piccolo accumulo di sangue sul fondo dell'iride o nella cornea. Il sintomo principale è la riduzione della vista con un'importante limitazione del campo visivo .

In generale, maggiore è il grado di ifema, maggiore è il rischio di perdita della vista e danni a lungo termine o permanente per gli occhi.

Trattamento

Ifema: qual è il trattamento previsto?

La terapia deve essere stabilita sulla base delle cause specifiche a monte della formazione dell'ifema. Nei casi meno gravi, l'ifema si riassorbe spontaneamente o il trattamento previsto è di tipo farmacologico. Qualora l'approccio adottato non fosse risolutivo o l'ifema fosse associato ad un aumento della pressione intraoculare non responsivo ai farmaci, invece, può rendersi necessario il ricorso alla chirurgia.

Chirurgia per l’Ifema

La chirurgia può essere efficace per rimuovere l'eccesso di sangue dalla camera anteriore e prevenire la colorazione ematica della cornea. Se è necessaria una terapia per la gestione del dolore, può essere usato il paracetamolo, mentre l'aspirina e l'ibuprofene dovrebbero essere evitati poiché aumentano il rischio di ulteriori sanguinamenti. Gli acidi aminocaproici o tranexamici sono spesso prescritti per l'ifema, in quanto inibiscono la conversione del plasminogeno in plasmina, mantenendo così la stabilità dei coaguli. Tuttavia, le prove per la loro efficacia sono limitate e l'acido amioncaproico può effettivamente correlare a tempi di risoluzione più lunghi dell'ifema. Se il paziente avverte fastidio o dolore, il medico può indicare l'uso di colliri e farmaci analgesici.

Precauzioni utili

L'ifema richiede una valutazione urgente da parte di un oftalmologo in quanto, nei casi più gravi, possono comportare un danno visivo permanente, compresa anche la cecità. A seconda della gravità di un ifema e dei fattori di rischio associati, l'oculista può raccomandare una combinazione delle seguenti precauzioni, a protezione dell'occhio coinvolto: Indossare una protezione sopra l'occhio per evitare altri infortuni;

Evitare gli sforzi fisici intensi e riposare a letto;

Sollevare la testata del letto per contribuire al corretto drenaggio degli occhi. Durante la guarigione, consultare l'oculista per monitorare che la guarigione stia procedendo in modo corretto.

Da sapere Gli esami oculistici di routine sono molto importanti, poiché il rischio di elevata pressione oculare e glaucoma può essere più elevato anche dopo anni dall'ifema.