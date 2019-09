L'idropulsore dentale è un presidio di igiene orale domiciliare noto anche come idrogetto o doccia dentale. Si tratta di uno strumento che, attraverso un getto d'acqua pulsante, riesce a pulire anche il solco gengivale e tutte quelle zone dove lo spazzolino non riesce ad arrivare. E' importante, però, saperlo usare correttamente, per non incappare in brutte sorprese.

Idropulsore dentale: benefici e controindicazioni

Il getto d'acqua dell'idropulsore dentale fuoriesce da un beccuccio ed è possibile regolarne l'intensità. Utile per mantenere i denti puliti in profondità, questo dispositivo va utilizzato correttamente e senza abusarne, soprattutto in caso di gengive sensibili o infiammate, per evitare ferite, abrasioni, emorragie e altri traumi. E' proprio questa, infatti, una delle principali controidicazioni nell'uso dell'idrogetto dentale. Se usato con attenzione e responsabilità, però, l'idropulsore ha davvero molti benefici per i denti. Rimuove detriti di cibo, permette di mantenere pulita anche lingua, gengive e tasche gengivali e, sotto indicazioni del dentista, può essere raccomandato anche in caso di protesi fissa o di apparecchio (che non permettano uso del filo interdentale). Vediamo, di seguito, alcuni modelli di idropulsore dentale da acquistare online:

Idropulsore dentale portatile

(fonte: Photo Courtesy)

Morpilot propone un idropulsore dentale elettrico che si prende cura dei denti e delle gengive più velocemente e in modo più efficace. Si tratta di un dispositivo con tecnologia superiore di irrigazione orale. Un kit completo, composto da 1 idropulsore dentale elettrico, 4 beccucci standard di colore diverso, un caricatore con cavo, una custodia per il trasporto e un manuale delle istruzioni in italiano.

L'idropulsore in questione promette pulizia profonda e professionale

Idropulsore dentale Oral-B

(fonte: Photo Courtesy)

L'idropulsore Waterjet di Oral-B è un dispositivo tra i più usati dai dentisti, utile a pulire in profondità i denti, migliorando la salute delle gengive. L'idropulsore Oral-B Waterjet dispone di 2 modalità di pulizia: un getto singolo, più delicato, per rimuovere residui di cibo nelle zone più difficili da raggiungere con lo spazzolino e un getto multiplo che stimola e massaggia le gengive. Tramite il quadrante di controllo è possibile regolare la pressione dell'acqua, aumentandone o diminuendone l'intensità.

Idropulsore dentale multifunzione

(fonte: Photo Courtesy)

Lentia propone un idropulsore dentale multifunzione, dotato di 8 ugelli, per una igiene orale profonda e sicura. Dieci tipi di pressione dell'acqua, per poter rispondere alle esigenze di ogni membro della famiglia. Capacità di 600 ml, che permette di pulire la bocca in profondità. Il serbatoio dell'acqua rimovibile grazie alla doppia guarnizione in gomma impedisce perdite d'acqua. Si tratta di un dispositivo semplice da utilizzare, efficace, professionale. Un uso prolungato previene la formazione di carie e altri problemi dentali e assicura una bocca sana.