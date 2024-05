Idratanti e lubrificanti vaginali: qual è la differenza, scelta e utilizzo

Se le indicazioni dello specialista ricadono su una crema idratante o un lubrificante vaginale, è bene sapere che ne esistono diversi tipi disponibili, tra cui ovuli , creme, lozioni e gel. Le creme idratanti da banco sono generalmente consigliate per l'uso due-tre volte a settimana, mentre i lubrificanti possono essere utilizzati tutte le volte che è necessario. In ogni caso, qualunque prodotto si scelga, assicurarsi di seguire le istruzioni del produttore. Se si riscontano irritazioni, smettere di usare il dispositivo e consultare il medico.

Prima di qualsiasi approccio, però, è fondamentale essere visitate dal proprio ginecologo , per revisionare anamnesi e farmaci in uso, oltre ad escludere infezioni o altre diagnosi che potrebbero favorire la secchezza

La gestione della secchezza vaginale prevede vari approcci: per alcune donne, i trattamenti ormonali prescritti dal medico possono offrire sollievo; i prodotti da banco, come i lubrificanti vaginali e le creme idratanti, possono ulteriormente contribuire ad alleviare il disagio.

Lubrificanti e creme idratanti vaginali non sono la stessa cosa, ma ciascuno può svolgere un ruolo nell'aiutare ad alleviare la secchezza vaginale , che può colpire le donne in diverse fasi della loro vita.

Sebbene i lubrificanti non aumentino una libido ridotta, il loro utilizzo può facilitare l'attività sessuale : i rapporti non dovrebbero essere dolorosi e un lubrificante allevia l'attrito che altrimenti potrebbe causare disagio. Un lubrificante può aiutare a migliorare l'intera esperienza rendendola meno dolorosa e più piacevole.

Crema idratante vaginale

Insieme ai lubrificanti, gli idratanti vaginali sono considerati un trattamento di prima linea di difesa contro la secchezza vaginale.

Cos’è un idratante vaginale?

Gli idratanti vaginali vengono utilizzati principalmente per il trattamento sintomatico della secchezza vaginale, soprattutto quando è correlata alla menopausa. Quando la pelle vaginale diventa più sottile e secca, è più vulnerabile alle irritazioni.

Gli idratanti vaginali sono prodotti non ormonali specificatamente formulati per i delicati tessuti del canale vaginale. Questi prodotti restituiscono umidità alla vagina reidratando il tessuto vaginale e imitando le secrezioni vaginali naturali.

Come funziona un idratante vaginale

Le creme idratanti vaginali agiscono attraverso l'adesione alla mucosa vaginale, favorendo l'idratazione che stimola la lubrificazione. Nel breve termine, l'applicazione del prodotto può alleviare il prurito e l'irritazione. Se usati regolarmente, gli idratanti vaginali contribuiscono a migliorare l'integrità del tessuto vaginale, aiutandolo a rimanere più elastico e flessibile e meno soggetto a lesioni.

Gli idratanti vaginali non presentano controindicazioni o possibili interazioni con altre terapie in corso. In ogni caso, per scegliere l'idratante vaginale più adatto al proprio caso, è sempre opportuno chiedere un consiglio al ginecologo o al medico curante.

Scelta e utilizzo delle creme idratanti vaginali

Sono disponibili molte varietà di idratanti vaginali. In generale, evitare gli allergeni comuni (profumi, parabeni, alcol benzilico, glicole propilenico e lanolina, solo per citarne alcuni).

La chiave per una crema idratante è come la usi: il prodotto può essere massaggiato sulle pareti vaginali con un dito pulito, proprio come se si applicasse una crema idratante sul viso, o l'apposito applicatore.

Usare una crema idratante vaginale ogni giorno dopo il bagno può essere utile. Il prodotto può essere applicato internamente o esternamente a seconda delle esigenze. Quando si usa una crema idratante vaginale internamente, è meglio farlo di notte, per consentire al prodotto di essere assorbito senza fuoriuscire.

Le creme idratanti richiedono un uso frequente e costante. Inoltre, è necessario utilizzare creme idratanti più volte alla settimana per molte settimane per vedere i risultati; se si sospende l'utilizzo, è probabile che i sintomi di secchezza o disagio ritornino.

