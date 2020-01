Generalità Il termine ictus e i suoi numerosi sinonimi (colpo apoplettico, attacco apoplettico, infarto cerebrale, stroke ecc.) indicano una perdita di funzione del cervello, causata da un insufficiente apporto di sangue a un'area più o meno estesa dell'organo. Figura: l'immagine enfatizza l'importanza di un intervento immediato dei soccorsi sanitari in presenza dei sintomi tipici dell'ictus. Dal sito: strokeupdate.co.uk Secondo la definizione dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), per poter parlare di ictus devono essere soddisfatti i seguenti punti: rapida comparsa di segni e/o sintomi, riconducibili ad una perdita di funzione cerebrale (focale o globale), che: devono avere durata superiore alle 24 ore; non devono essere attribuibili ad altre cause apparenti diverse dall'origine vascolare.



I principali fattori di rischio sono rappresentati dall'ipertensione, dall'aterosclerosi, dal fumo di sigaretta e dall'abuso di alcool; non a caso, quindi, l'ictus è più frequente negli uomini rispetto alle donne e nei Paesi industrializzati rispetto a quelli in via di sviluppo. I sintomi sono diversi e dipendono da fattori differenti, come la gravità dell'ictus, l'area di cervello colpita, le cause ecc; lo stesso dicasi per le complicazioni. La sintomatologia può, quindi, essere più o meno reversibile nel breve periodo, mentre le conseguenze a lungo termine possono essere parzialmente corrette da un'adeguata riabilitazione.

La terapia più appropriata si pianifica, caso per caso, in base alle caratteristiche dell'ictus, che colpisce un individuo. Sono essenziali la rapidità e la tempestività dei soccorsi, nonché la prevenzione.

Cos'è l'ictus? L'ictus, noto anche come colpo apoplettico, è una grave condizione patologica, che si verifica quando i rifornimenti di sangue diretti al cervello si interrompono o sono fortemente ridotti. Senza questo apporto sanguigno fondamentale, il tessuto cerebrale comincia a morire per l'assenza di ossigeno e nutrienti.

L'ictus si contraddistingue per l'insorgenza improvvisa e, a causa degli effetti deleteri che esso può avere, richiede un intervento immediato. Infatti, prima si agisce con le appropriate contromisure, e minori saranno i danni cerebrali. EPIDEMIOLOGIA L'incidenza dell'ictus, in Italia e nel mondo, è altissima; nel nostro paese, ogni anno, colpisce più di 200.000 persone, di cui l'80% sono nuovi episodi mentre il restante 20% ricadute (cioè pazienti che hanno già avuto un episodio passato di ictus).

Sempre a livello nazionale, l'ictus è una delle maggiori cause di morte (la terza, dopo le cardiopatie e il cancro), e di invalidità. Si devono a esso, infatti, circa il 10-12% di tutti i decessi e la maggior parte degli adulti disabili.

Gli individui più a rischio sono gli anziani; non a caso, il 75% dei casi di ictus interessa persone dai 65 anni in su, mentre il rimanente 25% coinvolge persone più giovani (bambini compresi).

Se si pensa, poi, che la popolazione dei paesi industrializzati sta invecchiando di più rispetto a un tempo (si vive sempre più a lungo), si può intuire per quale motivo l'incidenza del colpo apoplettico sia destinata, in futuro, ad aumentare ancora.

Sono più colpiti gli uomini, rispetto alle donne, ed è ormai consolidata la tesi secondo cui esistono etnie più predisposte di altre: difatti, gli asiatici, gli africani e i caraibici sono, in assoluto, le popolazioni più a rischio. Il motivo è da ricondursi a una tendenza naturale di queste etnie a sviluppare diabete e cardiopatie, che sono due dei più importanti fattori scatenanti l'ictus. L'epidemiologia dell'ictus in breve: Più di 200.000 casi ogni anno, in Italia

Terza causa di morte nei paesi industrializzati

Più frequente tra gli anziani: 75% dei casi ha dai 65 anni in su.

Causa frequente d'invalidità dell'età adulta

Più frequente tra asiatici, africani e caraibici

Cause di ictus PERCHÈ INSORGE L'ICTUS? L'ictus insorge quando il rifornimento di sangue diretto al cervello si interrompe del tutto o si riduce in larga parte. Tale situazione può instaurarsi a causa di un'embolia, di una trombosi o di un'emorragia cerebrale. Quest'ultima condizione, più rara rispetto alle precedenti, è spesso mortale. DOVE SI FORMA L'ICTUS? Spesso, la sede primaria della malattia non è il cervello, ma il cuore o i vasi arteriosi. Come anticipato, nella grande maggioranza dei casi, l'ostacolo al flusso ematico responsabile dell'ictus è, infatti, determinato dalla presenza di un coagulo (trombosi), di un suo frammento staccatosi dall'arteria in cui si è formato (embolia), oppure dalla rottura di una parete arteriosa (emorragia).