Ictus Emorragico: cause, sintomi e cure

L'ictus è chiaramente una grave condizione patologica, che, in assenza di trattamenti tempestivi, può risultare fatale o comunque avere profonde conseguenze.

L'ictus emorragico è una delle due tipologie principali di ictus; l'altra è il cosiddetto ictus ischemico . Con l'espressione " ictus ischemico ", i medici intendono tutti quei casi di ictus che compaiono a seguito del restringimento, o della chiusura, di uno o più vasi sanguigni del cervello ( ischemia ). Per effetto di tale restringimento o chiusura, l'apporto di sangue alla porzione cerebrale interessata viene meno e ciò determina la morte di quest'ultima.

L'ictus emorragico è la condizione clinica nota anche come emorragia cerebrale :

L'ictus emorragico riconosce diversi fattori di rischio; quest'ultimi possono distinguersi in due categorie: i fattori di rischio potenzialmente modificabili e i fattori di rischio non-modificabili .

È così detto l'ictus emorragico dovuto alla rottura di un vaso sanguigno avente sede nello spazio subaracnoideo . Lo spazio subaracnoideo è lo spazio ripieno di liquido cefalorachidiano , presente tra la pia madre ( meninge più interna) e l' aracnoide (meninge intermedia) del cervello. Come nel caso dell'ictus emorragico intracerebrale, la rottura vasale conseguente agli episodi di ictus emorragico comporta il mancato afflusso di sangue all'area cerebrale interessata.

È così chiamato l'ictus emorragico dovuto alla rottura di un vaso sanguigno con sede all'interno del cervello. Il sangue che fuoriesce, oltre a non rifornire più le aree di cervello a cui era destinato, esercita una pressione sul tessuto cerebrale circostante, danneggiandolo.

Un aneurisma cerebrale è una dilatazione patologica di un vaso sanguigno dell' encefalo , il cui aspetto ricorda molto quello di una bacca attaccata a un ramo. La particolarità degli aneurismi cerebrali è che, fintanto che mantengono la loro integrità, sono completamente asintomatici ; quindi, una persona che ha un aneurisma cerebrale integro non ne mostra alcun sintomo e si sente perfettamente in salute. Nel momento in cui un aneurisma cerebrale si rompe, la vita del soggetto interessato è in forte pericolo.

L'ictus emorragico è dovuto alla rottura di un' arteria del cervello : questo evento non interrompe soltanto l'apporto di sangue garantito dal vaso coinvolto, ma determina anche un' emorragia che esercita una pressione sul tessuto cerebrale tale da recarvi danno.

Un individuo colpito da ictus emorragico necessita di assistenza medica immediata , in quanto più tempo passa dalla comparsa del disturbo, più i danni cerebrali conseguenti saranno estesi e irreparabili.

I sintomi dell'ictus emorragico (e dell'ictus in generale) dipendono dall'area di cervello coinvolta dalla perdita di sangue, questo perché regioni cerebrali diverse controllano distretti differenti del corpo umano .

Per riconoscere un ictus emorragico e identificarne la sede, sono fondamentali:

Terapia

Ictus Emorragico: Come si Cura?

L'ictus emorragico prevede un trattamento diverso dall'ictus ischemico, in quanto sono due condizioni che compaiono con meccanismi estremamente diversi. È per questo motivo che, in fase di diagnosi, è molto importante stabilire l'esatta tipologia dell'ictus in atto.

I punti focali della terapia dell'ictus emorragico sono:

Fermare e controllare la perdita di sangue;

Ridurre la pressione che l'emorragia crea ai danni dei tessuti cerebrali circostanti l'area di rottura vasale;

Riabilitazione fisica e recupero psicologico.

Ictus Emorragico: Come Fermare l’Emorragia e Ridurre la Pressione

Per fermare l'emorragia che caratterizza l'ictus emorragico, occorre somministrare farmaci ad azione coagulante il prima possibile.

Se la perdita di sangue è stata poco abbondante, ci sono buone probabilità che l'esito dell'emorragia si riassorba spontaneamente nel giro di qualche tempo; in ogni caso, in tali frangenti, il paziente è mantenuto in osservazione.

Se invece la perdita di sangue è stata notevole, bisogna rimuovere chirurgicamente il sangue fuoriuscito.

Ictus Emorragico: Cosa Fare in caso di Aneurisma o Malformazioni Vascolari?

Se dipende da un aneurisma cerebrale o da una malformazione artero-venosa congenita, l'ictus emorragico richiede un intervento chirurgico finalizzato alla riparazione dell'arteria interessata (dalla malformazione o dall'aneurisma).

Gli interventi attuabili nelle suddette circostanze sono:

Craniotomia classica

Consiste nella rimozione temporanea di una parte di cranio e nella riparazione del vaso o dei vasi sanguigni che hanno subìto la rottura.

Chiaramente, la rimozione della porzione di cranio ha luogo laddove si è verificato l'ictus emorragico.

Clipping dell'aneurisma

Consiste nella rimozione temporanea di una parte di cranio e nell'applicazione di una sorta di morsetto (clip) alla base dell'aneurisma.

Il morsetto serve a evitare che il sangue fluisca nuovamente all'interno dell'aneurisma, provocandone ancora la rottura.

Rimozione della malformazione artero-venosa

Consiste nell'eliminazione, laddove possibile, dell'anomalia vasale, allo scopo di ridurre il rischio di un altro ictus emorragico.

Ictus Emorragico e Riabilitazione

La riabilitazione per un paziente colpito da ictus emorragico (ma anche da ictus ischemico) è un passaggio fondamentale e obbligato. Senza di essa, infatti, il recupero di alcune facoltà (di tipo motorio, di linguaggio, di equilibrio ecc.) non sarebbe possibile.

Il percorso riabilitativo restituisce forza e coordinazione al malato e gli consente di tornare in molti casi a una vita indipendente.

Ovviamente, il recupero non è uguale per tutti: pazienti con ictus emorragici gravi meritano molte più attenzioni e non è detto che recuperino tutte le loro funzioni motorie o di linguaggio; viceversa, pazienti con ictus emorragici meno gravi hanno maggiori probabilità di riprendersi.

Ictus Emorragico e Psicoterapia

Molte persone vittime di ictus emorragico (e di ictus in generale) sviluppano depressione e sconforto, in quanto passano da una vita normale (prima dell'ictus) a una vita dipendente da altri o comunque assai condizionata (dopo l'ictus).

Per questo motivo, è indispensabile che si sottopongano a trattamenti finalizzati a un recupero psicologico (psicoterapia).