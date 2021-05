I segnali che dicono che non si sta bevendo abbastanza

L'acqua potabile è essenziale per il corretto funzionamento di tutto l'intero organismo. L'acqua aiuta il cibo a muoversi attraverso il tratto gastrointestinale, aiuta l'assorbimento e il trasporto dei nutrienti nelle cellule, è vitale per le prestazioni fisiche e mentali e contribuisce a regolare la temperatura corporea. Essere idratato, risulta quindi fondamentale per prevenire l'insorgenza di diversi disturbi di differente natura, dalla spossatezza generale al mal di testa; dalla pelle particolarmente secca alla stitichezza. Alcune manifestazioni, o segnali, comunicano che si è abbastanza idratati e non si sta bevendo abbastanza. Ecco quali sono i sintomi della disidratazione e come prevenire con semplici accortezze quotidiane.