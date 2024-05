I muscoli allungano la vita: relazione positiva tra massa muscolare e longevità

Nel 2019 venne pubblicato in interessante studio intitolato Skeletal Muscle Mass as a Mortality Predictor among Nonagenarians and Centenarians: A Prospective Cohort Study, che ha osservato la muscolatura come predittore di mortalità.

Questo studio mirava a valutare l'associazione tra massa muscolare scheletrica e mortalità a lungo termine per tutte, le cause tra i novantenni e i centenari in Cina.

Sono stati utilizzati i dati del Project of Longevity and Aging in Dujiangyan (PLAD), riferiti a 738 persone residenti di età ≥ 90 anni (età media di 93,5 ± 3,2 anni). La massa muscolare scheletrica appendicolare (ASM) è stata stimata utilizzando un'equazione antropometrica precedentemente convalidata. Le informazioni sullo stato di sopravvivenza sono state richieste ai registri governativi locali durante il periodo di follow-up di 4 anni successivo all'indagine di base.

L'indice di massa muscolare medio (SMI) era rispettivamente di 6,11 ± 0,53 kg/m2 negli uomini e 4,00 ± 0,63 kg/m2 nelle donne. Una bassa massa muscolare era associata a un rischio più elevato di morte (rapporto di rischio [HR] 1,54; intervallo di confidenza al 95% [CI]: 1,10–2,16) nelle donne; tuttavia, non è stata trovata alcuna associazione significativa negli uomini.

La disabilità nelle attività quotidiane (ADL) (HR = 1,73; IC 95%: 1,13–2,63) negli uomini e nelle donne, e il deterioramento cognitivo (HR = 1,49; IC 95%: 1,05–2,13) negli uomini, erano associati a un aumento della mortalità per tutte le cause.

In conclusione, una bassa massa muscolare era predittiva di mortalità a lungo termine nelle donne novantenni e centenarie.

Non solo. L'argomento è stato ripreso da un altro studio intitolato Low skeletal muscle mass index and all-cause mortality risk in adults: A systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies.

L'obbiettivo era indagare la relazione tra un basso indice di massa muscolare scheletrica (SMI) e il rischio di mortalità per tutte le cause negli adulti, esaminando e quantificando le associazioni tra basso SMI e rischio di mortalità per tutte le cause.

Sono stati utilizzati PubMed, Web of Science e Cochrane Library per le fonti di dati primarie e i riferimenti alle pubblicazioni pertinenti recuperate fino al 1 aprile 2023. Un modello a effetto casuale, analisi di sottogruppi, meta-regressione, analisi di sensibilità e bias di pubblicazione sono stati condotti utilizzando STATA 16.0.

Sono stati inclusi 16 studi prospettici nella meta-analisi sul basso SMI e sul rischio di mortalità per tutte le cause, e accertati un totale di 11.696 decessi tra 81.358 partecipanti durante il follow-up da 3 a 14,4 anni. Il RR aggregato del rischio di mortalità per tutte le cause era 1,57 (IC al 95%, da 1,25 a 1,96, P <0,001) nella categoria di massa muscolare, dal più basso al normale. I risultati della meta-regressione hanno mostrato che il BMI (P = 0,086) potrebbe essere fonte di eterogeneità tra gli studi. L'analisi dei sottogruppi ha mostrato che un basso SMI era significativamente associato a un aumento del rischio di mortalità per tutte le cause negli studi con un indice di massa corporea (BMI) compreso tra 18,5 e 25 (1,34, IC al 95%, 1,24-1,45, P<0,001), tra 25 e 30 (1,91, IC 95%, 1,16-3,15, P = 0,011) e oltre 30 (2,58, IC 95%, 1,20-5,54 P = 0,015).

Quindi:

Un basso SMI era significativamente associato all'aumento del rischio di mortalità per tutte le cause Il rischio di mortalità per tutte le cause associato a un basso SMI era più elevato negli adulti con un BMI più elevato.

Individuare il basso SMI, la relativa prevenzione e il trattamento potrebbero essere significativi per ridurre il rischio di mortalità e promuovere una sana longevità.